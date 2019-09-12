前鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨，前中央通訊社董事長陳國祥今天批郭「見笑變生氣」他說，初選過後，郭的表現是亂到極致，居然以為搭上柯文哲的車子，拉王金平一起上車，就能進入總統府當家，「憑什麼可以囂張到以為這樣就能勝選？」

陳國祥在「美麗島電子報」發表評論指出，早已盛傳要「中秋起義」的郭台銘，果然在中秋前夕見招拆招，利用國民黨榮譽黨主席連戰等31人在報紙頭版發表的聲明，宣布即起退出國民黨。

他說，這份聲明表現出郭台銘政治論述一貫的粗躁與鄙俗，不僅未能說出他退出國民黨的正當理由，而且血口噴人，毫無說服力可言。這麼粗魯的指控、這麼粗暴的反應，讓人更加確信郭台銘在國民黨初選中的生疏表現，雖經三個月的政治新生訓練，卻毫無長進，依然低能拙劣。

他批評郭台銘，這種從未把持黨務的生意人，只把黨當作利用的工具，需要黨的招牌時，就參加初選爭取提名，落敗後立即翻臉掀桌，還口出惡言，毫不信守道德與倫理的準繩，還有什麼資格譴責大佬的把關？

對郭罵人「身在曹營心在漢」，陳國祥表示，這更令人齒冷，這些大老參與黨政要務數十年，對國民黨忠心耿耿，從未被懷疑吃裡扒外。哪像郭台銘，初選落敗就接受柯文哲台灣民眾黨的誘惑與召喚，進而與其勾結、叛黨、打擂台，站在黨的對立面傷害黨？這種公然背叛的人，憑什麼教訓別人「身在曹營心在漢」？

他說，更可議的是跟郭一致行動的王金平，過去的種種作為早就被眾人認定是「藍皮綠骨」，如今兩人又和柯主席密謀結盟，組織第三勢力聯盟，這種行徑比起「身在曹營心在漢」嚴重多多，「郭台銘難道連這種判斷標準都錯亂了嗎？」

他痛批郭台銘，自己為了競逐總統大位，不惜撕毀「如果落敗將支持本黨候選人的諾言」、不惜踐踏黨的規章與倫理而脫黨參選，不正是把黨的利益置於個人利益之上的赤裸裸表現嗎？有何資格教訓忠黨大老們個人利益優先？

陳國祥強調，真正錯亂的是郭台銘。他「見笑變生氣」，對初選過程有意見，對初選結果有挫折，就掰出狗屁不通的理由脫黨參選。郭台銘這個商場上叱吒風雲的梟雄，在這個關鍵時刻的重大問題上，卻說不出一點讓人動容的論述，他政治專業素養不及格也就罷了，竟連夠順準的幕僚或文膽都沒有。「這要讓人如何挺他選總統？」

對郭台銘在初選過程中的表現，陳國祥認為，只有一個「亂」字可以概括。政見凌亂失焦、發言雜亂無章、公私關係錯亂、角色把持紛亂、經濟主張凌亂、撒錢方式暴亂。從頭亂到底，難怪無法贏得民心。初選過後，他的表現更是亂到極致。

他反問郭「憑什麼可以囂張到以為這樣就能勝選？」郭確實富裕，但當總統不必自己掏錢，選總統可以募款，個人砸錢只會敗壞選風，錢多何益？「或許能夠壯膽，這應該也是他狂妄囂張的主要憑藉。」

(工商 )