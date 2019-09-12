農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（12）日表示，家畜衛生試驗所（畜衛所）通知，高雄市旗山區一座鴨場（主動監測）家禽，確診為H5亞型高病原性禽流感。高雄市動物保護處依標準作業程序，執行該禽場鴨隻計3583隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作；今年累計迄今確診以及撲殺禽流感禽場案例，共計52例。

防檢局說，今明兩天台灣各地大多為晴到多雲，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，天氣持續高溫炎熱易造成家禽高度熱緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，以避免家禽重要疾病的發生。

防檢局強調，養禽業者發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應主動通報地方動物防疫機關，並依照動物防疫人員指導為必要處置措施，以防堵病原擴散。防檢局呼籲，養禽應積極配合政府採樣監測工作及各項防疫措施，以共同清除生產環境中禽流感病毒。

(中時 )