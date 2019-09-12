國民黨31位大老今天發出聲明呼籲鴻海創辦人郭台銘要團結，郭辦表示，看到國民黨大老們的聲明後，可以理解他們的擔憂，但這些名單上有多少人是「人在曹營心在漢」。其中「人在曹營心在漢」到底是指誰？名嘴也對此猜測丟出一些線索，是真是假？還真嚇死人。

時力高市議員黃捷認為可能的一位大咖，從國民黨初選到現在，看得出他對國民黨總統參選人韓國瑜有諸多不滿，如韓未先跟他約好就拜訪立院，讓他面有難色，他想用自己的方式參與選舉，只是一直沒有找到適當的方式參與2020選舉，不過未來郭若出戰，他會是郭可以合作的對象，他若和郭合作，會是韓國瑜的一大威脅。名嘴汪潔民則在政論節目認為可能的一位，因牽涉到個資問題，只能點到為止，名字第一個字跟動物有關。

國民黨大老們今天發出的聲明左側附上連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄等31人的親筆簽名，期望可以透過這次喊話，打破黨內分裂的傳言。汪潔民表示，聲明中的「進一步」、「退一步」就是原點，「讓一步」、「跨一步」也是原點，就是國民黨認為韓國瑜依舊認為韓國瑜是最有能力的總統候選人，所以要回到原點去支持韓。

(中時電子報)