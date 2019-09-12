日本前首相小泉純一郎次子、安倍內閣新任環境大臣小泉進次郎上任後，隨即與首相安倍晉三唱反調。他表示，為避免重演311福島核災慘劇，應廢除國內所有核電廠。

根據東網報導，小泉進次郎11日晚表示，「我想研究如何廢除而非保留核電廠，如果我們容許另一場核災發生將劫數難逃，（因為）我們永遠不會知道何時發生地震」。經濟產業大臣菅原一秀隨即反駁，認為這建議不可行。他說，「核電的確有風險及令人擔憂，但『零核』在現階段及未來都不切實際」。

根據日本政府計劃，當到了2030年時，核能佔全國整體能源20％至22％；與此同時，安倍主張重啟核電廠，認為這有助於減少碳排達成目標，並降低依賴進口石油及天然氣。

另外，小泉進次郎12日訪問福島縣與知事內堀雅雄會談，之後與當地漁業人士會面。對於前環境大臣原田義昭日前表示，福島第一核電廠輻射水只能直接排放出海，小泉進次郎向漁民道歉。

(中時 )