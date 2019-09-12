吳姍儒（Sandy）、黃子佼主持公視《一呼百應》入圍第54屆金鐘益智及實境節目主持人獎。兩人12日受訪，Sandy紅毯服裝頻遭追問，她透露服裝師保密到家，連自己都不知道最後會是什麼造型現身，至於這次打算展現何處好身材，她被逼問到不行索性發下豪語「比基尼可以吧？」引來現場一陣笑聲。

Sandy表示她與黃路梓茵（Lulu）私交不錯，但外界老是想塑造兩人是死敵，讓她相當無奈，不過她也坦言兩人都很忙，如果要約會得事先一個月前約，黃子佼在一旁忍不住笑說：「因為你們兩個都是新生代裡很厲害的女生。」被問到入圍心情，Sandy感性地說：「真的要感謝整個團隊以及佼哥的加持，不管如何，佼哥總是能立即救場，讓我相當安心。」

Sandy與Lulu私交好。（公視提供）

得知金鐘入圍的當下，Sandy透露與曾沛慈正在錄曾國城主持的《型男大主廚》，回想那一刻她至今仍覺得神奇，站在一起的三個人都入圍了本屆金鐘獎，她覺得那是很神奇的時刻。至於奪獎可能，她笑說：「今年只要有主持大型節目、大型活動，有去過馬爾地夫的人一定會得獎。」Lulu剛主持完金曲獎，目前正在馬爾地夫，一聽就知道是指Lulu，引來一陣笑聲。

(中時 )