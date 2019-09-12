徐衍璞敵開教養院時，逐一和熱情的院生握手。呂昭隆攝

桃園市八德區的私立景仁殘障教養院，免費收容約200餘位院生，絕大多數是老兵所生子女，多半是重度智能障礙，甚至多重殘障，其中一名院生，還是著名退役中將的女兒；今天上午，軍友社理事長李棟樑、國防部副部長張冠群與常次徐衍璞等一行，今年第二度前往景仁慰問。

早年有不少大陸來台老兵，由於經濟弱勢，往往只能迎娶智能障礙的女性為妻，致生下也是智障的後代，老兵養不起，於是送到景仁，不過，景仁也有好幾位院生是將門之後。景仁早年與軍方關係密切，院內舊大樓，就是由聯勤總部、婦聯會、軍友社各出資三分之一興建，但後來幾無往來。

今年初，李棟樑在張冠群告知景仁收容大量重度殘障院生，中科院經常慰助，以及其與國軍的淵源，李聞言即在春節前往慰問院生，承諾以個人名義，每年春節與中秋各捐贈10萬元。李棟樑今天與國防部等官員前往景仁兌現承諾。他說，對景仁協助弱勢家庭的貢獻深表佩服，期望透過實際的關懷行動，讓社會更和諧。此外，國防部也鼓勵官兵，在自己有能力幫助其他人時，能秉持感恩與回饋的心情，對弱勢者伸出援手。

(中時 )