國泰航空因反送中示威影響8月載客量大跌，9月亦不看好

因美中貿易戰與反送中示威活動影響，前往香港旅客人數大減，國泰航空指出傳統旅遊旺季8月顧客量大減，預期9月經營仍然困難，不只要調低冬季訂位增長目標，並宣布凍結招聘人員，同時進行降低成本、延遲非關鍵開支等多項節約措施。

據《東網》報導，國泰航空行政總裁鄧健榮近日向員工發信指出，香港身處不穩、中美貿易及全球經濟放緩情況下，8月整體訪港旅客大減，公司航班訂位減少，經營困難，預期9月持續經營困難。國泰將集中提高高生產力及節省成本措施，延遲非關鍵開支，並暫停非飛行職位招聘。

他在信中說，今年冬季，即下月至明年3月的承載量原定有超過6%增長，但因訂位減少，將調低承載量增長。

國泰航空先前曾表示，為期3年的轉型計劃已踏入最後1年，將加快招聘步伐，全年計劃招聘2300人，較去年多1倍，而招聘職位包括約500名機師、1500名機艙服務員及300名工程及資訊科技人員。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波說，8月對國泰航空及香港都是極具挑戰性的月份，本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響航空公司業務表現。來港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%；預期9月份情況仍持續艱難。

國泰昨(11日)公布國泰航空與國泰港龍航空於今年8月合併結算載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。兩航空公司載客較去年同期下跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%，兩公司上月運載貨物及郵件較去年同期減少14%。

(中時電子報)