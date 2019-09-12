「萬秀之王」豬哥亮的兒女謝順福與謝金晶11日受邀欣賞本報和片商華映娛樂攜手舉行電影《花椒之味》特映會，因電影講述父女間的親情與不諒解，許多劇情彷彿就是謝家經歷過的日常，讓謝順福看了相當有感，在影廳內直問謝金晶：「劇本是不是我們家誰寫的啊？」

片中飾演父親的鍾鎮濤，有3個同父異母、來自不同地方的女兒，分別是鄭秀文飾演的大女兒、二女兒賴雅妍、小女兒李曉峰，恰巧跟豬哥亮一樣擁3個女兒，更妙的是鍾鎮濤在片中就叫「亮叔」，讓謝順福直呼太巧了，同時也開玩笑說：「我要強調我爸爸比較厲害，生5個，鍾鎮濤只生3個，而且他有3個女人，我爸比他多一個。」

電影讓謝順福紅了眼眶的橋段，是3姝幫鍾鎮濤辦喪事，令謝回想起2年前自己一手處理豬哥亮後事的景況，但真正讓他淚崩的，是片中最後一幕鄭秀文看著父親鍾鎮濤身影大喊：「老爸，我好想你啊！」謝順福感動說：「那個畫面讓我以為是我在喊我爸爸。」

謝順福（左）跟謝金晶在父親豬哥亮過世期間打點許多事。（資料照）

另一個讓謝順福有感的地方就是男人多情，片中賴雅妍說：「他（父親）不是不愛女兒，他是不愛媽媽。」謝順福表示：「有些時候，緣盡了就沒辦法再繼續，雖然我爸爸跟他老婆緣盡了，但仍然深愛著兒女。」片中賴雅妍跟飾演母親劉瑞琪的爭執戲，也跟謝順福眼中謝金燕、謝金晶和母親相處畫面十分相似。

謝金晶則分享對片中賴雅妍跟李曉峰的角色最有感覺，因謝的母親跟片中劉瑞琪很像，都是刀子嘴豆腐心的人，加上謝從小跟片中的李曉峰一樣是外婆帶大的，知道明明很愛對方，還是要裝堅強讓對方去追求新的人生。

鄭秀文（左起）、賴雅妍、李曉峰在片中演出同父異母的姊妹。（華映提供）

而讓謝金晶覺得最有既視感的部分，就是片中鄭秀文不識佛道喪禮形式不同的烏龍，謝金晶也是在豬哥亮過世時才知道佛教跟道教喪禮上的差別，另外就是喊爸爸名字、燒庫錢，「當時我跟哥哥把從頭七到滿七累積的庫錢一次燒，幾千袋燒了半小時。」

全片圍繞著火鍋，象徵親人團圓一起吃飯，謝金晶也回憶豬哥亮生前有一間最愛的火鍋店，是台北市的老字號，「他那時候深造中，我們都只能叫外帶，有一次我問他要不要到店裡吃，他去了一次，後來就都去店內吃。」因他們很常去吃，變成店裡VVIP客人，老闆娘也知道他們一家不方便吃太久，接到電話預約後就準備豬哥亮最愛吃的雞翅跟旗魚塊，還有豬哥亮最愛吃的菜心，都是謝金晶對父親的回憶。電影在台上映中。

謝金晶說《花椒之味》是今年最感人的電影。（粘耿豪攝）

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