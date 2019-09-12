鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，北市議員在市議會質詢上，炮聲隆隆，逼市府顧問蔡壁如若要幫郭台銘選總統，現在就可以離職，蔡壁如備詢坦言「若郭需要我幫忙，並確定登記，我就會辭職去。」台北市長柯文哲也說「若郭確定要選，我們就派她去。」

國民黨市議員郭昭巖詢問，柯文哲兼任三職，要當黨主席、市長、又幫郭台銘選總統，如今郭退黨了，蔡壁如要助選，那要把12職等的市府顧問職缺空出來。柯文哲對此表示「若郭確定要選，我們就派她去。」

民進黨市議員簡舒培指出，柯文哲都叫蔡壁如去了，那何時去幫？17日就辭職？蔡壁如上備詢台回應「若郭需要我幫忙就去。」簡舒培不滿炮轟，那就直接辦退休，別站著市府資源，去幫台灣民眾黨和全台最大財團，包含市府副發言人黃瀞瑩、勞動局長賴香伶、產發局長林崇傑，都別再吃北市府豆腐。

民進黨市議員李建昌也追問，蔡壁如從幕後走到台前，到底何時離開北市府顧問一職？蔡壁如仍說「如果郭確定登記，我就會辭職。」

國民黨市議員王鴻薇則要求，蔡壁如即日起就離職，好好去幫郭台銘輔選。柯文哲回說「我想還是依法行政，工作時間超過…會建議離職。」王鴻薇怒嗆，別讓她到監察院去告，蔡壁如這個月上班幾乎周周請假，不如現在就請辭。

此外，國民黨市議員陳重文也詢問，柯是否知道為何滿意度會掉這麼多？柯文哲答「砲火四射，得罪藍的得罪綠的，每個都打。」陳重文認為柯沒檢討原因，不可能罵一罵就下降，柯則認為，是民調數據很奇怪，他看不懂《天下雜誌》的民調。

(中時 )