由花東縱谷國家風景區管理處主辦「2019玉富伸展台－大地時裝秀」活動， 10月19日在東里鐵馬驛站舉行。連續2屆擔任活動形象大使的李懿，日前至花東2天快閃拍外景，拍攝玉富伸展台形象宣傳影片。去年拍攝受外圍環流影響，天候不佳，外景差點泡湯，這趟剛拍完就大雨，幸好順利完成拍攝任務。

李懿在《麻辣天后傳》、《醫師好辣》、《懿想天開》參與主持，趁錄影空檔拍攝形象影片，她第一次去布農族永康部落，在烏尼囊多元文化工作坊裡，她穿上傳統服飾，和原住民朋友們一起跳舞、唱歌，她說：「他們好可愛，說我『長長的』，說他們自己『圓圓的』。」原住民朋友看到李懿的模特兒身材，稱讚她「很長」很漂亮，還拿出自己的獵刀、長矛、獎牌，排隊要李懿幫他們簽名、合照，現場突然變成小型粉絲簽名會。

李懿在永康部落參加獵人體驗課程，還拉了弓。（伊林娛樂提供）

睽違一年，李懿穿著設計師服飾入鏡，原民圖騰禮服超吸睛，和自然美景相呼應。影片收錄東里鐵馬驛站、玉富自行車道、池上金色豐收館、關山永康部落、鹿野高台、鹿野觀光茶園、海瑞鄉稻田等美景令人嚮往。

(中時 )