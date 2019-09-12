農委會副主委陳駿季今（12）日表示，15日他將率團赴美採購農產品，這次還增加肉類產品，估計總值將達到36億餘美元。農委會說，台灣、美國雙方業者，依例每年2年會簽署一次採購意願書。上次就是在2017年簽署，當時是以黃豆、小麥、玉米為主體，總金額28億到30億美元，後來個別廠商有再增加進口數量。

採購類方面，陳駿季說，除了這次新增的肉品採購，還是以黃豆、小麥、玉米為主力。這3項大都是用來做原料，加工製成其他產品；由於台灣本身生產量稀少，長期以來大約95％以上須依賴進口。

雙方進行交易的方式是簽約時由雙邊官方做見證，業者簽署採購意願書，之後相關業者開始備貨，也可能增加交易數量。台灣貿易代表團有食品加工業者、飼料公司等廠商，美國方面則是出口業者。

此外，增加進口肉類品項是因業者評估國內消費者對美國牛肉的需求量會增加，但原本不准輸入的項目農委會仍維持禁止。

(中時 )