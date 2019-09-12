富士康科技集團去年8月承諾，將捐贈美國知名學府威斯康辛大學麥迪遜分校1億美元（約台幣31億），進行產學合作。這筆巨額捐款錢將用於工程與創新研究，也是該校史上獲得的最高金額捐助。但才過了1年，校方卻在11日表示，迄今只拿到70萬美元（約台幣2170萬），不到當初承諾的1％。

富士康與威斯康辛大學體系的合作關係，目前評價毀譽參半。

富士康與威大密爾瓦基分校的一項計畫，在第一年吸引比過去更多的學子參與，富士康日前也宣布第二年製造業競賽主題，而去年威大各校區學生與教職員，共有325人參加。

但富士康與其他校區合作的進度相形緩慢，麥迪遜分校成員原定去年春天造訪富士康亞洲分部，但行程延宕到秋天，且未重新安排。

麥迪遜分校發言人盧卡斯11日則發表聲明，提到富士康高層與企業優先要務出現變動，有關1億美元投資的討論沒有重大進展。富士康與麥迪遜分校的這項主協議，並未詳述富士康資助的金額與時間，不過，那是一份5年協議。這份12頁文件也未提及金額數字，而是提到富士康「有意大幅投資該校研究與其他活動」，至於1億美元這數字，是出現在去年8月的公開聲明。

盧卡斯說，希望討論在未來幾個月能有進展。他也表示，目前收到的70萬美元，已用於工程研究計畫。

富士康捐1億美元，但也要求麥迪遜分校必須募得相同金額。盧卡斯指出，工程、電腦數據科學與健康為募款首先要務，該校未正式發起相對應的活動，或為富士康合作的子活動進行募款，因為目前仍與富士康討論中。

富士康拒絕證實是否已捐助該校70萬美元， 也不願談論剩餘投資金額將於何時兌現。富士康在聲明中表示，對該校工程和研究工作的承諾不變，且會繼續研發相關計畫，為威大師生促成跨學科的研究和學程。

(中時電子報)