冷凍的肉類、蔬菜總讓人覺得是次等貨，因為無論是口感還是色澤都無法與新鮮食材相媲美。日經新聞報道，日本通過新型冷凍技術為放置超過7年的草莓保留了鮮甜多汁的口感，讓冷凍過的蔬菜依舊色澤鮮艷。這項技術被稱為「細胞存活系統」（CAS），目前已廣泛引用於冷鏈運輸、微波速食流通，更應用到醫療、天文、海底探測等多個領域。未來有望將該技術應用於活體器官保存。

2004年由日本冷凍技術企業ABI推出第1款CAS冷凍裝置，如今被全球22個國家應用。社長大和田曾經於1973年與不二製油公司合作，在全球範圍內首次實現了鮮奶油蛋糕的冷凍和解凍。有細胞醫學者看中了其技術實力，推動大和田展開對細胞、臟器和血液等的應用研究，促成了CAS的開發。

一般活體組織長時間暴露在冰點以下，會受到無法挽回的傷害。細微的冰晶會抓住水分導致細胞壞死，讓捐贈器官變得不適合移植，因此器官在移植手術前只能冷凍幾個小時。若將CAS技術運用於活體器官保存，未來捐贈器官不再受限於路途限制，或許東半球捐贈者的捐贈器官能捐給遠在西半球的迫切需要器官移植的病人。有望解決冷凍移植器官的地理缺陷，給更多人重生的希望。

一般的速凍裝置採用零下40～50度的冷風直吹冷凍法，使得水分子聚集而成的冰結晶表面膨脹，破壞食材的細胞組織，導致鮮味和香味等食材的品質下降。解凍肉和魚時，發生「滲液現象」就是這一原因。而CAS結合速凍機使用。通過獨有裝置在速凍機內形成磁場，利用微弱電流使食材中的水分子發生振動，抑製表面形成冰層。使食材和水分子的凍結點同步，能在不破壞細胞的情況下進行冷凍，，解凍後即可恢復原有的新鮮度。

被稱為「冷凍食品之父」的美國實業家克拉倫斯•伯宰（Clarence Birdseye）于1920年代提出了速凍食品的設想，引發了食品世界的革命。過去約1個世紀後，大和田將發源於美國的技術在日本實現了獨自進化。

在中等收入階層日趨壯大的新興市場國家，冷鏈運輸正在擴大。能在保持新鮮度的情況下遠程運輸生鮮産品，日本的冷鏈運輸網算得上世界技術前端。今後，在冷鏈運輸仍未成熟的新興市場國家對日本速凍食品的需求也會日益增加，即使是一條龍保冷運輸服務也有利可圖。

在日本，「用微波爐加熱」給人很強的偷懶的印象，但帶來了別具一格的味道。冷凍技術的進步，明顯提高了速凍食品的商品力。在保持味道和口感水平的同時，能在不使用防腐劑等的前提下端上餐桌。在零售店的賣場和餐飲的消費現場，速凍食品正在提高存在感，在流通行業面臨的勞動力短缺和食品浪費等課題方面，速凍食品展示了解決課題的能力。

(中時 )