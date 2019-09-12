《朝日新聞》報導，日本防衛醫科大學等開發了可拯救大量出血傷患性命的人工血液，並已在兔子實驗中成功。若能儘早用人工血液輸血，可減少因重傷死亡的人數。

以防衛醫大為主的研究小組指出，血液中含有可封住傷口的血小板以及可將氧氣運送到體內細胞的紅血球會在失血時流失，導致患者死亡。血液保存期間為了不讓血小板凝固，必須搖動4天，紅血球在低溫時可保存20天，但必須大量準備不同血型的血液。輸血時還必須先調查患者的血型，而急救士等是不能為傷者輸血的。

這次研究小組開發出的人工血液昰用人工紅血球和人工血小板做成的。在各自用脂質體這個細胞膜成分做成的微小袋裡，填塞了止血成分和輸送氧的成分。研究小組將人工血液用在10隻大量出血、生命垂危的兔子身上，10隻中有6隻被救活，和輸向時用真血時存活率差不多，而且也沒有發生血液凝結等副作用。

人工血液在常溫下可保存1年以上，而且不問血型，因此若可以實際被運用，患者送到醫院前在事故現場即可輸血，將可提高救活的機率。防衛醫大副教授木下學表示，「也有像離島等那樣無法充分準備血液的地區，用人工血液可以救活過去沒能拯救的生命」。此研究論文已發表在美國輸血學術雜誌裡。

(中時電子報)