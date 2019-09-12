在高雄舉辦多年的「大港開唱」明年將停辦！ 總統府秘書長陳菊今晚在臉書表示，大港見證了高雄港從禁錮的場域走進高雄人的生活。「很可惜聽到明年停辦的消息，相信有朝一日，我們還會在大港相見」。

陳菊指出，從2006年的幾個舞台到遍佈現在整個大駁二區，大港走過13個年頭，不只是音樂，也連結了我們的人生、我們的青春，更是見證高雄港走出禁閉、縫合高雄海路的歷史。

她說，很多人可能不懂為何我們不捨，大港開唱很多的故事不足為他人道，但有些屬於高雄人的回憶還是讓她細細數來：

大港開唱選擇在高雄落腳，跌跌撞撞，歷經捉襟見肘、克服許多協調的困難及周邊的疑慮，到最後預售期間就完售、一票難求。大港不只是每年台灣的樂團盛事，許多國外樂團共襄盛舉，吹著港邊微風，用音樂唱出人生，是樂團、樂迷甚至工作人員都充分享受、必定朝聖之地——站上大港的舞台，更是所有南台灣玩團的孩子，最真摯的夢想。

陳菊表示，一年一年過去，看到許多年輕樂迷逐漸成長，與當初那個青澀牽手的另一半推著嬰兒車，帶著可愛的胖娃娃一起來搖滾。NGO議題村裡倡議的議題，逐漸落實，彩虹旗也貼上了囍字。何韻詩、黃秋生、杜汶澤許多朋友，站在舞台上，不只唱歌，更跟我們分享香港。而藍寶石舞台上從楊秀卿老師的念歌到達康.Com的漫才。大港開唱，用音樂串起文化、社會關懷，更串聯了高雄與大家的人生。

她認為，大港見證了高雄港從禁錮的場域走進高雄人的生活。2017年，我們終於協調順利，將最後一塊蓬萊商港區打開。那個春天，踏上為大港開唱搭建的大港便橋，那一刻，我們已經可以想像到大港橋完成的樣子；那一刻，高雄港已經邁入不同的世代，我們用音樂，讓那個緊閉數十年的高雄港真正打開，讓高牆不再區隔港岸與高雄人，這是音樂的力量、這更是高雄人翻轉的力量。「相信有朝一日，我們還會在大港相見」。

(工商 )