【村長直播】09/11館長稱韓國瑜造勢，都有發走路工！

網紅「館長」陳之漢日前在直播中質疑高雄市長韓國瑜造勢有發走路工，他說「他那個動員令，你去問，那個老灰仔都有拿到錢耶！」並說「歡迎來告我」。桃園市議員「村長」詹江村錄下館長直播，並嗆館長「好膽不要刪」，這也讓館長超火大，三字經五字經齊發，把韓粉詹粉一次嗆光。

館長遭村長嗆「好膽不要刪」好生氣，怒稱很多人留言說他是1450有拿錢、被蔡英文收買，他不就要每個都告，「這也是他X一種汙辱啊，我告了嗎？沒有嘛，你看你詹粉韓粉都說我是1450我也沒有告你們，我他X講一句你們弄這樣花多少錢走路工遊覽車便當礦泉水，要告我欸，你來告啊！你來告啊！什麼叫沒品？X你娘勒要吵架來就打一下X你娘哩！」

館長更嗆韓粉詹粉若要輸贏，有氣魄一點，站出來直接撞一撞，「Ｘ你娘ＸＸ勒！糾輸贏也是你，報警也是你！拉撒郎（台語：骯髒人），X你娘老XX！」

最令人訝異的是，館長罵完一連串髒話後，還自我良好地推論出大家要告他的理由，「因為講不贏我嘛，告他告他！面子丟了嘛，告他告他！」

(中時電子報)