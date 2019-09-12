動畫電影「玩具總動員」故事裡，安弟的眾多玩具當中，有一批小綠兵系列(green army)，這是美國很知名的兒童玩具，有許多玩具工廠都在生廠，然而一直都沒有女兵系列。這讓一名6歲小女孩不太開心，於是她寫信給玩具公司「怎麼沒有女兵呢」，現在玩具公司終於有了正面回應，將會在明年推出小綠女兵系列。可以說，這又是一則女力覺醒的故事。

美國陸軍時報(Army Times)報導，阿肯色州小岩城的薇薇安‧羅德(Vivian Lord )在上個月購買了一套小綠人玩具兵，這款著名的玩具一直是這位6歲小女孩很希望得到的，但是當她逐一檢視造形個個不同的小兵時，卻發現這些士兵清一色都是男人，這讓小女孩感到疑惑，也有一點失望，她問自己的媽媽「為什麼沒有女兵」，小女孩的媽媽布蕾特妮(Brittany Lord)也回答不出來，不過媽媽鼓勵她可以自己寫信請求玩具公司，小女孩還真寫信給3家玩具生廠公司，其中BMC 玩具公司的傑夫‧伊梅爾(Jeff Imel)就是其中一位收信人，他決定完成小女孩的期望。

小女孩薇薇安寫信給玩具公司，希望推出玩具女兵。(圖/ BMC Toys)

伊梅爾表示，他多年來其實一直在製造小綠女兵的想法，但是一直得不到支持，因為公司擔心銷路，因此薇薇安的信，是很重要的改變信號。

BMC公司在收到小女孩的信之後，開始設計玩具女兵。(圖/BMC Toys)

伊梅爾說：「我已經開始在做一些原型，只是需要足夠的資金與銷路。」

美國軍事時報(military times)在8月14日披露了這則新聞後，愈來愈多的民意支持玩具公司生產小綠女兵，伊梅爾說：「也許在某個地方，擁有一套小綠女兵的孩子，會因此啟發他們的志向，成為他們自己故事的主角。」

到目前為止，伊梅爾已經設計了一些女兵的原型：一名攜帶手槍和一副雙筒望遠鏡的隊長，站立射擊的女兵，單膝跪姿射擊的女兵，以及準備發射火箭筒的女兵。”

女孩的媽媽布蕾妮爵說，女兒可能無意間創造了歷史，不過剛上小學一年級的薇薇安還不理解這是什麼意思，但是她很期待在明年得到她的小綠女兵。

(中時電子報)