近來輪椅使用者搭乘公車意外頻傳，監委王幼玲經調查後發現，國際上針對一般輪椅和行駛中車輛座椅的輪椅兩套不同標準，但到目前為止，台灣沒有任何一家產商出品的輪椅，通過國際標準可用於機動車輛上使用，要求交通部、衛福部確實檢討改進。

監委王幼玲10日提出調查報告，經交通與採購委員會通過，今天下午舉行記者會對外說明。王說，交通部近5年編列42億元，預算補助購置無障礙公車共2075輛，截至去年底，全國無障礙公車的比率僅約45.79％，其中，一般公路客運與國道客運的無障礙公車比率僅約9.50％與8.79％，顯示只有少數的業者與路線提供無障礙運輸服務，輪椅使用者無法利用大眾客運行經跨公路或省道。

王幼玲指出，無障礙市區客運多集中在直轄市等都會區，例如臺北市無障礙公車比率占83.9％、臺中市占73.41％及新北市占56.68％；反觀臺東縣、新竹縣、苗栗縣及南投縣之低底盤公車數卻分別僅有2輛、3輛、4輛、4輛，甚至有比率僅9.68％，而新竹市及屏東縣所占比率亦僅19.18％及16.06％，城鄉差距非常明顯。

王幼玲進一步表示，國際針對一般輪椅與行駛中車輛座椅的輪椅使用有兩套標準，然而衛福部目前核准上市的輪椅款項，尚無廠商宣告可用於機動車輛者，雖然即使輪椅不符合行駛中車輛座椅規定，也不可限制輪椅使用者接近或利用該機動車輛工具的可利用性。

王幼玲要求衛福部應鼓勵國內輪椅業者開發或引進安全的車載輪椅產品，與一般地面使用的輪椅作出市場區隔，以保障輪椅使用者搭乘公路公共運輸機動車輛之安全。

(中時 )