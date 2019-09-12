日本環球影城有新飯店啦！第8家官方合作飯店「利蓓薾酒店（LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN）」將於11月13日正式開幕，不僅位居8家飯店中的占地和房間數之冠，也是日本首間獲《史努比》及《侏儸紀世界》授權的飯店，而利蓓薾酒店為表重視台灣市場，更合作全台多家旅行社，為台灣遊客祭出獨家優惠，10月31日前預訂標準客房便可免費升級為豪華客房，並附早餐1客。

日本環球影城第8家官方合作「利蓓薾酒店」即將於11月13日盛大開幕。（利蓓薾酒店提供）

利蓓薾酒店占地逾1萬6970平方公尺，外觀設計以美式復古做為創作靈感，客房數760間，2至6人房型都有，分為時尚優雅、紐約現代、精緻奢華、日本復古的大正時代等共14種風格；此外，也針對高端客群打造專屬樓層、櫃台，以及延後退房等禮遇。

「史努比之家」房型溫馨可愛，讓房客彷彿置身卡通世界中。（利蓓薾酒店提供）

利蓓薾酒店開放訂房2周內，「史努比花生爵士房」即被預訂一路至年底，堪稱人氣王房型。（利蓓薾酒店提供）

充滿探險氣氛的「侏儸紀世界歷險記」。（利蓓薾酒店提供）

「芝麻街大臉房」主題房。（利蓓薾酒店提供）

客房中以《史努比》、《侏儸紀世界》和《芝麻街》3大類別的主題房為最大亮點，也是目前主題房授權數最多的環球影城官方合作飯店，分別有充滿探險氣氛的「侏儸紀世界歷險記」、溫馨可愛的「史努比之家」、優雅的「史努比花生爵士」及色彩搶眼的「芝麻街大臉房」房型，而入住主題房的房客還能獲得印有個人姓名的專屬房卡、主題設計Spa包及毛巾等。飯店還有大阪市區較少見的天然溫泉浴場，所有房客都可不限次數的免費使用。

入住主題房型的賓客，都可獲贈個人姓名的專屬房卡、主題設計Spa包和毛巾。（利蓓薾酒店提供）

飯店1樓大廳就設有環球影城專賣店，方便房客選購周邊商品，且為節省旅客於影城櫃檯購票的時間，飯店還貼心增設專屬票券櫃台，販售環球影城門票、快速通關券、來往海遊館之船票及其他眾多旅遊票券，讓房客更便利地暢快玩樂。

利蓓薾酒店位於大阪JR夢咲線櫻島站旁，步行至環球影城約13分鐘，也可乘JR夢咲線1站便可到達；12月起，更預計開設往返「關西機場」與「利蓓薾酒店」的利木津巴士班次，從機場僅需約75分鐘即可抵達利蓓薾酒店。

(中時 )