桃園大溪有三寶，神桌、豆乾與陀螺。其中又以神桌製作最有名，而製做神桌剩下的木頭，就拿來做陀螺。

林森海開過貨車，也做過搬運工人，後來發現自己實在太喜歡打陀螺，便一頭栽進鑽研陀螺技藝的世界，打上百斤的大陀螺，比年輕人還有力氣。(王遠茂攝)

在昔日農業社會裡，打陀螺不但是人人都會的童玩技藝，更是陪伴許多人成長的玩具。如今在大溪，只要講到打陀螺，無人不知無人不曉的，就屬將傳統童玩發展成特技表演的國寶級達人－林森海。

由於大陀螺重達百斤，阿海師數十年如一日每天苦練，4到6個小時的修行，包括鍛鍊身體和研發花式特技，今年65歲的他，比年輕人還有力氣，扛起百斤大陀螺出神入化的表演，更博得國寶級技藝師美名。 (王遠茂攝)

林森海從小就對陀螺著迷，開過貨車，也做過搬運工人，後來發現自己實在太喜歡打陀螺，便一頭栽進鑽研陀螺技藝的世界；因為陀螺特技從不重複，也絕無冷場！看過他表演的民眾，無不印象深刻，於是「阿海師」也就成為他行走江湖最響亮的名號。

「阿海師」個夢想，就是希望有朝一日能成立「陀螺博物館」，將從小到大收藏的各式各樣陀螺展示給大家看，搭配動態教學，教想打陀螺的大小朋友們一起轉動「甘樂」的世界。不要等到失傳後才來後悔追憶。(鄭任南 攝)

由於大陀螺重達百斤，阿海師數十年如一日每天苦練，4到6個小時的修行，包括鍛鍊身體和研發花式特技，今年65歲的他，比年輕人還有力氣，扛起百斤大陀螺出神入化的表演，更博得國寶級技藝師美名。

阿海師常投身公益活動表演，安排在中小學校、社團傳授打陀螺技藝，希望小朋友認識這項古早童玩，不要等到失傳後再來後悔、追憶。 (鄭任南攝)

阿海師的陀螺技藝，這幾年在中國大陸非常受歡迎，包括湖北衛視和日本讀賣新聞等節目還專程來台訪問。對他而言，這是讓全世界看到台灣發揚這項技藝的最佳機會。而為了深耕與傳承打陀螺這項岌岌可危的童玩，阿海師更投身公益，安排在中小學、社團表演打陀螺，希望透過寓教於樂方式吸引更多人的興趣；他還有個夢想，就是希望有朝一日能成立「陀螺博物館」，將從小到大收藏的各式各樣陀螺展示給大家看，搭配動態教學，教想打陀螺的大小朋友們一起轉動「甘樂」的世界。不要等到失傳後才來後悔追憶。

高齡81歲的楊金祿，是大溪目前還在堅持傳統手工製作的老師傅。(鄭任南攝)

雖然打陀螺的人是愈來愈少了，但大溪目前還有另一位高齡81歲，卻仍堅持傳統手作陀螺的老師傅－楊金祿。在滿是木屑飄揚的工作室裡，一段不起眼的木頭，經過楊金祿的巧手雕琢，重新有了螺旋輪轉的新生命。

不過縱使有著一身好本領，但楊金祿也感嘆，現在的年輕人怕吃苦，做陀螺的技藝，愈來愈找不到願意傳承的年輕人來接手，純手工製作陀螺，面臨嚴酷的斷根危機。所以楊金祿也希望能有更多人來大溪，走走看看找尋兒時「打甘樂」的回憶。

陀螺讓兩位國寶級的達人充滿知足快樂與幸福，他們共同夢想，都是希望打陀螺這項傳統童玩，能永遠傳承下去！因為愛，他們人生的夢從陀螺拋出去瞬間開啟，更從不停歇的螺旋中延續下去。

(中時電子報)