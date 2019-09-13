湖人「小皇帝」詹姆斯也沒法所有事情都心想事成！詹姆斯的商標專利公司，上個月跟美國商標專利局申請「塔可星期二(Taco Tuesday)」這句口號的專利權，結果遭到斷然拒絕，商標專利局給的理由是這句話屬於常用語，不能成為專利。

其實整件事情的起因，就在詹姆斯最近每到周二，就在個人社群媒體上面瘋狂吶喊「塔可星期二」，且錄製影片，也讓這句口號馬上爆紅，沒想到當詹姆斯打算替這句口號申請專利權的消息一傳出，頓時受到大批網友與媒體的共同抵制。

畢竟塔可餅是墨西哥的傳統美食之一，在加州這種移民眾多的地區相當受到歡迎，詹姆斯卻想把塔可變成自己專利，當然冒犯到不少人，《洛杉磯時報》美食版更公開發表評論，強調這句口號不能成為詹姆斯替自己謀財的工具之一。

甚至在網路上發起投票，約7萬人支持不該讓詹姆斯把「塔可星期二」這句口號占為己有，等同大約62％民眾抱持反對意見，洛杉磯當地媒體更批評詹姆斯，「這件事情再次證明了名與利，如何讓詹姆斯變成一個自大且愛幻想的國王！」

(中時電子報)