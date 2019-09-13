雖然面臨美國極力圍剿並遭指控替北京從事間諜行為，華為近期在全球5G市場仍表現亮眼，其5G基地台已在全球出貨20多萬台，數量接近目前全球的三分之二。正值領先全球對手之際，華為總裁任正非表示，華為有意向西方潛在買家出售自家5G技術，目的就是為了能製造與華為競爭的對手。

據《南華早報》報導指出，任正非接受《經濟學人》專訪時表示，任正非表示只要買家支付一次性費用，就可獲得華為現有的5G專利、許可證、代碼、技術藍圖和生產技術。此外，買方還允許修改原始程式碼，這代表先前針對不論是華為或大陸政府恐藉由5G設備操控任何電信基礎建設的假說，都站不住腳。

任正非表示，之所以會做如此決定，主要是為了製造在5G設備領域上的對手。報導指出，在他心中，一家陸企將為全球大部分5G網路提供設備，這種前景令許多西方人感到擔憂，上述舉措將有助於營造公平的競爭環境，並在專訪中強調「平衡利益分配有利於華為的生存」。

《經濟學人》認為，如果華為最終催生一家足以與其競爭的對手，像澳洲這種為數不多跟隨美國封殺華為的國家，在可以從「盟友」那裏獲得最好的技術後，也不必在「使用如華為一樣便宜先進的技術」與「懷疑北京間諜行為」之間做出二選一了。

報導稱，華為整個5G技術組合如果出售，其價值可能高達數百億美元。過去10年，該公司已在新一代移動連接的研發上投入至少20億美元。報導也表示，雖然任正非今年來積極接受國際媒體採訪，但將華為的5G技術出售，恐是目前「最大膽」提議。諮詢研究機構龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）一名分析師表示，「在科技史上，很難找到類似的先例」。

(中時電子報)