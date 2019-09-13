才剛怒噴自己從來不喜歡待在雷霆的籃網明星前鋒杜蘭特，如今繼續遭到強力「抹黑」，因為《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，雷霆隊友根本沒把杜蘭特當作球隊領袖，因為大家都把杜蘭特當作「男孩」，只把韋斯布魯克當成「男人」。

「好幾個待過雷霆打球的球員跟我私下爆料，其中幾個相當熟悉杜蘭特在雷霆的那段歷史，他們都跟我強調，杜蘭特從未被隊友當作領袖，」史蒂芬史密斯表示，「因為當時杜蘭特的姿態還是個男孩，韋斯布魯克的姿態則是一個男人。」

「所以你要求韋斯布魯克跟隨杜蘭特的領導，甚至聽從杜蘭特指揮，韋斯布魯克馬上就用那種彷彿在說『你要我聽從一個男孩指揮』表情看著你，」史蒂芬史密斯說，「我這些話是引用原話，我不會告訴你誰說的，但不只1人這樣說。」

從史蒂芬史密斯的這些爆料，可以清楚看出當年杜蘭特在雷霆的地位多麼可悲，因為隊友根本沒把他當成男人，而是一個不懂事的男孩，難怪他在2016年夏天，毫不考慮跳槽勇士選擇「抱團」，起碼他換回兩次總冠軍，也算相當划算！

(中時電子報)