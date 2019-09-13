韓國瑜三重大造勢後，2020年總統大選的最新民調出爐！在韓蔡郭「三腳督」的態勢下，韓國瑜位居第3，落後郭台銘！

根據《旺旺中時》艾普羅民調，如果是國民黨韓國瑜對上民進黨蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％，雙方差距12.4個百分點。

而在郭台銘退出國民黨、未與柯文哲合作的情況下，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三腳督的情況下，蔡英文支持度為29.8％，郭台銘為24.3％，韓國瑜為22.8％。

而若是郭台銘退出國民黨且與柯文哲合作、而由郭台銘出馬競選，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三人支持度分別為蔡英文29.1％、郭台銘25.9％、韓國瑜22.8％。

從交叉分析來看，泛藍選民有58.6％會支持韓國瑜，6.3％會支持蔡英文，27.4％會支持郭台銘。

泛綠選民則有3.1％會支持韓國瑜，74.8％會支持蔡英文，16.5％會支持郭台銘。

比較特別的是，支持時代力量的選民，有2.6％會支持韓國瑜，45.5％支持蔡英文，而高達42.9％會支持郭台銘。台灣民眾黨的支持者，有4.7％挺韓國瑜，24.2％支持蔡英文，68.4％會支持郭台銘！

本次調查的訪問日期：9月10-11日，有效樣本：1,344人（市話676、手機668），抽樣誤差：在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點。

(中時電子報)