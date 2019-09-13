看牙醫竟然被性騷，有名女子2018年看牙醫時，在躺平之際遭到牙醫師的捏胸摸腿，還辯稱是在打蚊子惹上官司，新北地檢署今天起訴。

聯合報報導，這名牙醫第一次在診所外跟被性騷的女病患見面時就忍不住從身後熊抱她，女子當時也錄影質問牙醫，結果得到抱歉的回應。牙醫在接受偵訊時，對於自己失控摸大腿揉奶的行為卻是避重就輕。

檢方根據被害者的錄音、錄影，認定牙醫確實有性騷擾的行為，依照他的2次性騷，起訴2條性騷擾罪。

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(中時電子報)