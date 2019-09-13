看診忍不住揉了女病患 色牙醫起訴 00:062019/09/13 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 看牙醫竟然被性騷，有名女子2018年看牙醫時，在躺平之際遭到牙醫師的捏胸摸腿，還辯稱是在打蚊子惹上官司，新北地檢署今天起訴。 聯合報報導，這名牙醫第一次在診所外跟被性騷的女病患見面時就忍不住從身後熊抱她，女子當時也錄影質問牙醫，結果得到抱歉的回應。牙醫在接受偵訊時，對於自己失控摸大腿揉奶的行為卻是避重就輕。 檢方根據被害者的錄音、錄影，認定牙醫確實有性騷擾的行為，依照他的2次性騷，起訴2條性騷擾罪。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時電子報) #牙醫 #起訴 #性騷擾 也許您會感興趣 推薦閱讀 她重考12年拚牙醫！震撼藏書曝光 07:002019/09/10 日常 偷拍女客如廁風光 咖啡店老闆被逮 12:032019/09/10 社會 莽男襲警獲交保 再PO網嗆殺警遭起訴 16:552019/09/10 社會 美政府歸還華為扣留貨物 陸外交部：美承認行為違法 17:382019/09/10 兩岸 牙醫界林志玲素顏曝光！睡姿「像裝潢師傅」幻想破滅 18:022019/09/10 星光 網紅陳沂罵國軍志願役廢物 檢察官：未指名沒有公然侮辱 19:062019/09/10 社會 王瞳被公司臭罵一頓 仍否認：不知聊天是踰矩行為 13:242019/09/11 娛樂 恐怖！淡水女大生深夜散步遭熊抱 17:542019/09/11 社會 新北市牙醫公會為植物人做月餅 16:112019/09/12 生活 治牙周病要24萬？醫院裡的醫生跟護理師都笑了 19:102019/09/12 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 年銷逾2億片 報廢面膜遭轉送上網賣 知名藥粧廠喊告 - 社會 金魚遭無良主人棄養沖馬桶 竟然長成... - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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