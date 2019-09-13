醫師看診總是會碰到各種意想不到的案例。一名未婚的40歲熟女胸部長期疼痛，卻始終沒就醫，只靠買藥膏擦拭，但情況卻越來越嚴重，最終忍不住就醫，衣服一脫掉醫師簡直嚇傻，因為熟女的胸部已經完全「消風」，好似沒氣的氣球一樣乾癟。
急診科醫師田知學在《醫師好辣》分享自己看診經歷，她說這名40歲的未婚熟女長期胸痛卻不就醫，以為只是單純受傷，因此只靠擦藥膏治療，但情況越來越嚴重，直到朋友看不下去，把她拉來就醫。
到了診間，田知學聽完病患描述，驚覺大事不妙，將對方衣服脫掉一看，只見熟女胸部已經完全乾癟，像消了風的氣球一樣，皮還整個貼附在上面，嚇得田知學說「好像乳房做過手術、被切掉一樣」。
田知學繼續觸診，發現病患還有淋巴結，肝臟也凸起，並有異常腫塊，才確診是乳癌，而且已經是末期，乳房早被癌細胞吃的一乾二淨，還轉移擴散到各處。
乳癌初期並無症狀，也不會疼痛，難以察覺，許多病患都是到中後期觸摸到明顯腫塊後才會發現，但此時腫塊都已經大於2公分。因此建議定期檢查，才能防範於未然。
(中時電子報)
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