前景看好！韓國釜山直飛台中首航搭乘逾9成。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市政府拓展國際航線，韓國「德威航空」12日由釜山首航台中，搭載近180名旅客抵達台中，市府觀旅局安排吉祥物石虎家族到機場迎賓，並致贈在地伴手禮給首航遊客，同時捷順公車提供首航班機乘客免費搭乘服務。觀旅局長林筱淇指出，9月12日起每週3班自韓國釜山直飛台中航線，此班首航班機搭乘率超過9成，前景看好，未來將吸引更多的韓國觀光客到中台灣旅遊，帶動兩地交流發展。

韓國「德威航空」首航班機今日中午抵達台中國際機場，觀旅局準備台中特色伴手禮與旅遊文宣分送給每位首航韓國旅客，觀旅局主任秘書林鴻文代表市府與台中航空站主任張瑞澍、德威航空台灣區總經理崔家棟、捷順交通公司代表等人共同歡送首航入境旅客，大陣仗的迎賓隊伍與熱情的接待

，讓韓國旅客驚呼，「台中真是太熱情了！」

林筱淇表示，一個月前德威航空朴性燮常務一行人拜會觀旅局指出，德威航空台中仁川線2018年載客量約5萬4000人

，2019年統計至六月載客量約3萬2000人，有逐漸成長之趨勢，德威積極拓展並看好韓國與中台灣市場，自9月12日起每週二、四、六自韓國釜山直飛台中，9月14日起仁川直飛台中更由每周4班增班為每日航班。

德威航空台灣區總經理崔家棟也表示，台中與中台灣地區觀光資源豐富，新興景點眾多且魅力無窮，台中－釜山航線未來會以定期航班為目標持續努力。

觀旅局指出，台韓近年旅遊互訪熱絡，108年1至7月底韓國赴台灣旅遊人數62萬9550人次；台灣赴韓國旅遊人次則為69萬5377人次，樂觀預期台韓旅遊互訪人數可在今年底突破250萬人次。

今年1月至6月住宿台中之韓國旅客約3萬3000人次，平均每月約5500人次，據交通部觀光局2018年調查來台韓國客，每人日均消費平均約187.71美元(約新台幣5920元)計算，以平均停留台中市2天計算，每月觀光產值約新台幣6500萬元。

(中時 )