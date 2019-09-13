42歲女星何妤玟與老公育有2女，近日她上節目卻驚爆與老公沒有性生活，兩人處於停機狀態，而且她還為了挽回老公性趣，跑去動私密處緊實手術，但結果卻令人傻眼。
何妤玟近日在《醫次搞定》坦言與老公處於停機狀態，她自嘲是慾望較高的女性，但老公個性保守，認為家中有小孩不適合「愛愛」。何妤玟更自爆為了誘惑老公，曾去做私密處緊實手術，只可惜結果不盡如人意，她坦言效果不彰，老公依舊無動於衷。
(中時電子報)
#何妤玟
42歲女星何妤玟與老公育有2女，近日她上節目卻驚爆與老公沒有性生活，兩人處於停機狀態，而且她還為了挽回老公性趣，跑去動私密處緊實手術，但結果卻令人傻眼。
何妤玟近日在《醫次搞定》坦言與老公處於停機狀態，她自嘲是慾望較高的女性，但老公個性保守，認為家中有小孩不適合「愛愛」。何妤玟更自爆為了誘惑老公，曾去做私密處緊實手術，只可惜結果不盡如人意，她坦言效果不彰，老公依舊無動於衷。
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