國民黨31位大老12日在3大報聯名刊登聲明，呼籲郭台銘與國民黨總統參選人韓國瑜合作，郭一怒之下退黨。31位大老，其實就是藍營各系統的大長老，也代表著國民黨綿密的組織動員。

據香港媒體《中評網》報導，在該聲明聯署的黨內大老不少人與郭都有深交，連戰、馬英九、郝龍斌更是郭的老友，他們在事發後之所以保持低調的原因，是因為交情仍在，留待日後好相見；還有重要系統全圈住了，就算郭日後想策動倒戈也難，另外就是批郭反而會幫忙造勢。

國民黨31位大老，其實就是藍營各系統的大長老，也代表國民黨綿密的組織動員。其中絕大多數都與帶頭的連戰有好交情。而由連戰、馬英九親筆簽名領銜，也形同畫押，這次大選不得去替韓國瑜以外的候選人站台，凡是大老們提攜過、有脈絡關係的人，誰敢倒戈就由誰負責勸其歸隊。

黨政體系是連戰、馬英九以及國民黨黨主席吳敦義；軍系包括黃復興前後任主委王文燮、金恩慶、前副主席陳鎮湘；監察院系統則是邱創煥、錢復；考試院系統為許水德、關中；立法院系統有曾永權、洪秀柱，其中洪秀柱還是深藍族群重要代表。

行政體系方面，蕭萬長是財經部門，劉兆玄是科技、文化部門；林豐正是內政、民政、警消；錢復與胡為真分為是外交官及外交學界；前國民大會議長陳金讓除老國代系統，也是黨務組織老前輩。

客家族群有吳伯雄、林政則；外省族群有蔣孝嚴；全台地方縣市首長包括郝龍斌、朱立倫、胡志強、黃敏惠；地方派系有詹春柏；社團組織是陳炯松；婦女會是蔡鈴蘭；工商企業是彭蔭剛、林伯豐、賴正鎰；曾銘宗則是代表立法院黨團。

(中時電子報)