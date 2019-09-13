鴻海創辦人郭台銘退黨參選，不以傳統藍綠觀點分析的文化大學新聞系主任胡幼偉深夜神解，韓要登大位，應納編所有「反綠非藍」選票，因為這部分的選票正是郭想爭逐的。

郭離開後，最容易引發的一種憂慮，就是「藍營分裂、綠營得利」。

胡幼偉說，他不做如是觀。

胡幼偉說，所謂藍營分裂，背後的涵義是「藍營頗大」，所以，分裂後，這個原來頗大的藍營，就變成兩個小藍營了！但他認為，在2016年民進黨坐大後，所謂的「藍營」，早已成為一個小藍營，而不復為傳統大藍營矣！，老韓能贏高雄市長選舉，除了高雄小藍營的全力支持外，主要靠的是一大堆的「反綠義士」挹注選票，才造就了韓的勝選。

胡幼並解析韓家軍，說有人一直認為韓家軍只有兩百萬人，但他認為不只此數。如果真的只有區區兩百萬人，去年九合一選舉，韓流拿不下那麼多縣市長寶座；今年的國民黨初選，老韓拿不到那麼高的民調數字！所以，他還是認為，韓能不能贏總統大選，關鍵不在於「藍營是否分裂」；而是在於「韓流是否再起」！

胡幼偉進一步說明，在那個本已十分迷你的藍營裡，郭、王的自行參選，只能帶走一小部份藍票；就算郭、王擁韓，只靠「不分裂的藍營」，韓也無法當選總統，必然還要有相當數量的反綠義士再次投票給韓，韓才能登上大位。

他表示，從初選結束後，藍營上下只專注於「留郭」，卻未順勢拉攏甚至擴大反綠義士集團，其結果就是既讓郭拿翹了兩個月而終於未能留郭成功，也因冷落了反綠義士，而讓韓的民調一直往下掉！如今，郭走了，王已無人搭理。韓要想勝選，能靠誰？算來算去，還不就是去郭王後的小藍營票全灌進去後，再加上反綠義士集團軍的「非韓不投」票嗎？

胡幼偉直指，郭花再多錢，也弄不到蔡的鐵票，深藍票恨他入骨，票也不會給他。就算能有些所謂知識藍或經濟藍票，一算，根本沒用。搞到最後，爭逐的焦點，還是在於「反綠非藍」選票的流向。

他說，由於反綠義士們的氣質與藍營高層傳統氣質格格不入，菁英藍對「非韓不投」便頗忌憚或厭惡，但今日想來，如果最後還是要韓「一人救全黨」，沒有「非韓不投」部隊的增援，還真難成大事！

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(中時 )