威廉與凱特帶3個孩子搭乘廉航班機

劍橋公爵夫婦威廉與凱特向來以善盡職責，遵守王室規則聞名，不過他們深愛孩子，有一條規則向來不願遵守。

據英國《快報》（Express）12日報導，每次只要在可能的情況下，他們都會帶著孩子外訪或旅遊度假，不管王室繼承人不能搭乘同一班飛機，以免發生意外，或是遭遇緊急狀況的危險。

由於威廉王子是英國王室第2順位繼承人，而他的子女喬治，夏綠蒂和路易則分別是第3、4、5順位繼承人，妻子凱特又是未來的王后，全家人一起搭飛機風險未免太大。事實上，為了國家不能群龍無首，連美國正副總統都不搭同一班飛機。

威廉夫婦帶兒女訪波蘭

不過，英國王室當初會有這規定，是由於搭飛機還不普遍，並不是很安全，不時發生意外。然而，如今搭飛機已經是很平常的事了。

威廉夫婦第一次違反規定是在2014年，當時他們帶著喬治訪問了紐西蘭和澳洲。而按照王室規定，威廉和喬治都是王位繼承人，該搭不同的飛機，可是他們並沒這麼做。從此以後，他們每次出訪，都搭同一班飛機。8月時，威廉和凱特全家甚至還搭了商業客機，一起去蘇格蘭度假。

(中時電子報)