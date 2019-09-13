鴻海創辦人郭台銘12日宣布退黨，最新民調卻顯示，在韓、郭、蔡「三腳督」的情況下，韓國瑜的支持度竟轉為領先。資深媒體人趙少康分析指，因郭台銘拉到民進黨蔡英文的票，比拉到韓國瑜的票多。

趙少康分析說，TVBS最新民調顯示，郭柯聯盟加入戰局，韓國瑜居然是第1名34%、蔡英文32%、郭柯聯盟25%，所以郭若未出戰，韓輸蔡7、8個百分點，有了郭柯聯盟，韓居然小贏蔡2個百分點。所以國民黨要有一個大戰略思考，這就像是我跟你賭博，我一定輸，當然翻桌重新來過，再加一咖進來，看能不能改運。

趙少康點出，從交叉分析來看，郭拉到蔡英文的票 比拉到韓的票多，蔡韓對決原本是49%比42%，三腳督時，蔡英文跑掉17個百分點；韓42%變34%，只跑掉8個百分點。

國民黨立委賴士葆在政論節目《少康戰情室》表示，雖說如此，說不定還是有很多人希望郭不要退黨，韓國瑜就有機會，最高的勝算就是團結所有可以團結的力量，讓韓國瑜民調過50%就好了。不管兩腳督或三腳督，韓若要贏，大家所有的力量都回來就有機會，也就是說韓國瑜本身要強。

(中時電子報)