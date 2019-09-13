耶誕前夕來看恐龍實境秀！由英國廣播公司BBC與Global Creatures製作公司所合作的「Walking With Dinosaurs: The Live Experience與恐龍共舞」，以一比一的真實比例還原恐龍原貌，今年12月19號至22號將於台北小巨蛋帶來實體恐龍的現場演出。主橫跨史前兩億五千萬年前至六千五百萬年前的十八隻巨獸一同回歸！

「與恐龍共舞」原為BBC結合眾多考古學家及生物學家所共同精心製作的迷你影集，介紹恐龍自三疊紀崛起，歷經侏儸紀稱霸，再到白堊紀的殞落過程。裡面不僅以最尖端的電腦動畫科技，栩栩如生地呈現恐龍生活的時代，當年製作費用更創下金氏世界紀錄中「單集影集製作費」的最高紀錄，一集30分鐘平均製作費就將近台幣四千五百萬元。

「與恐龍共舞」影集在推出後獲得非常多正面評價，更獲得英美兩地電視獎的肯定，因此讓BBC萌生了想讓恐龍「走出螢光幕」的想法。「Walking With Dinosaurs: The Live Experience與恐龍共舞」秉持著一貫的精神，以最高規格將恐龍一比一真實還原，現場不僅有將近八層樓高的腕龍，還有將近九公尺高的暴龍母子，不僅視覺效果超乎想像，更在全球創下超過六十億的票房。

「與恐龍共舞」活動大使艾力克斯、伊萊換上考古學家服裝 帶領恐龍迷一起探索神秘的史前世界。（「JUSTLIVE 就是現場」提供）

(中時電子報)