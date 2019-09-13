秋高氣爽出遊天，這週又是三天中秋佳節！來松山文創園區走走吧！，9/6起連續三個周末，要與市集迷們分享創作的執念與想像，觸動市集中每一個美好的發生！演繹大人夢想遊戲室的「新銳桌遊博覽會」，到跨越時空茶美學的「台北茶之市」，讓市集不再只是單純的消費空間，而是讓每一個創作與想法更貼近生活。

有別於一般戶外市集的陳列型式，松山文創園區連續三年選在北向製菸工廠，以聚落的方式呈現各種風格市集，成功帶起一波室內市集風潮，每場主題市集選擇以自己的方式與不同的文化類型進行連結，在老菸廠中串起一段段動人的敘事。，

新銳桌遊博覽會9/13-9/15：桌遊嘉年華現場除推出多款年度全新上市遊戲免費試玩，其中由YouBike官方聯名桌遊《騎遇記》，以台灣原創桌遊精神深入各個城市，玩出旅遊主題的新面貌。展場中更設置桌遊設計師故事牆，呈現桌遊歷史演進，挖掘桌遊源起的有趣故事，以遊戲結合展覽，讓玩家體驗一場大人的夢想遊戲室。

台北茶之市9/20-9/22：台灣首次跨界茶具工藝、茶席展演、茶道藝術、大師講座及藏品拍賣的茶文化市集，匯聚古今茶具器物、在地茶農、侍茶師、陶藝師、花藝師等生活藝術家參與，活動包含由「清山寶珠 人味誠茶」與「雲起茶肆」帶來難得一見的茶席體驗，周五晚間限定場茶之聲實驗電音，與週六的茶器物拍賣會。以茶香代替過往菸廠的軌跡，一盞茶拉近彼此對時代情懷的緣分，體會茶道世界中「禪茶一味」的美麗。

「新銳桌遊博覽會」推廣台灣原創桌遊，打造桌遊嘉年華。（照片提供-大玩桌遊）

(中時電子報)