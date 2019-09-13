居酒屋暢飲啤酒、看主廚料理秀，稻草燒鰹魚震撼又美味！居酒屋文化近些年來在台灣很盛行，然大多數居酒屋多是走和風，品日式清酒、聽日本歌！在美食戰區的中山商圈有家以日本「昭和氣息」的居酒屋將開幕，ABV以精釀啤酒的西方世界加上日本風格，在餐廳內品嚐明太子雞肉燒、稻草燒鮮魚等日式美味，從復古音響聆聽懷舊老歌，電視播放的是1936年卓別林的《摩登時代》！暫且忘卻工作壓力，饗美味品氛圍！

ABV日式居酒館以「和洋」兼容並蓄的融合，在店內風格完美展現。

2019年日本令和時代開啟，在台北中山商圈也有以嶄新風格的日式居酒屋翻轉飲食文化！專營精釀啤酒餐廳的ABV將在9月16日在中山商圈開啟ABV的第四家店。這家居酒屋以「和洋」兼容並蓄的融合，在店內風格完美展現。

走進居酒屋不是印象中的日式包廂，歐洲壁燈透露昏暗微光、1930年代的古董音響播放經典民謠、卓別林黑白電影透露無聲笑匠背後的淚！蔥鹽雞肉串鮮嫩的雞腿肉散發出迷人的香氣，上頭擺放滿滿的特調蔥鹽醬，最後撒上薄薄一層的芥末椒鹽，令人回味無窮以復古的皮革包覆著帶有金屬質感的座椅，呈現一種低調奢華的復古優雅。「懷舊」與「溫暖」情調，彷彿穿越時空，呈現昭和帶給人的蓬勃生命力。

明太子雞肉大阪燒。（ABV日式居酒館提供）

日式居酒屋多是下酒菜，從傳統結合創意，ABV居酒屋也讓人耳目一新！本季菜單以以關西風為主軸。「明太子雞肉燒」在高麗菜糊裡面，再加入一整條明太子，讓明太子美乃滋，與大阪燒裡面一整條明太子，形成明太子二重奏。廣島燒裡的「韭菜牡蠣燒」、一顆顆飽滿的廣島牡蠣！升級版的「鱈魚肝蟹肉玉子燒」，不管是味道還是口感，都令人驚艷。

韭菜牡蠣廣島燒。（ABV日式居酒館提供）

居酒屋不可少的就是「串燒」！「蔥鹽雞肉串」以鮮嫩的雞腿肉散發出迷人的香氣，上頭擺放滿滿的特調蔥鹽醬，最後撒上薄薄一層的芥末椒鹽，令人回味無窮！「彩虹炸蝦天婦羅」以日本彩色米果當成鮮蝦的麵衣，以及各式多汁甜美的蔬菜天婦羅，香菇、南瓜、茄子、玉米筍等，感動就從送進嘴裡的那一瞬間

蔥鹽雞肉串。（ABV日式居酒館提供）

料理美味有層次！在ABV居酒屋也能欣賞主廚料理秀，曾在大阪料理店進修的主廚在透明櫥窗演繹震撼的稻草燒（藁焼き）。這道源自高知的料理選用無農藥的稻草，點燃後瞬間的大火包覆炙燒整塊鮮魚，不僅有著稻草的香氣，口感上，生與熟的界線互為一體，更形融合。在ABV日式居酒館裡有串物、炸物、蒸物、烤物、甜點等，定期也會換菜單，讓饕客品嚐道地日式風情與創意料理。

ABV居酒屋有多達300款的精釀啤酒外，也引進日本埼玉、岩手等地的精釀啤酒。

來居酒屋也要「乾杯」囉！ABV居酒屋有多達300款的精釀啤酒外，也引進日本埼玉、岩手，宮崎、新瀉、金澤、山口、京都、茨城、北海道、輕井澤、櫪木、山梨、長野等地的精釀啤酒。在餐桌與好友大啖美味料理，高腳椅上小酌，眾樂樂品歡愉、獨樂樂也愜意。

隔著透明玻璃，看著專注於台前的主廚演繹料理秀。

「滿足身體的美食是不足夠的，也得要有滿足心靈的美食。」- 陶樂斯·戴 Dorothy Day！溫暖燈光，看著專注於台前的料理人，交雜鐵板聲，大火澎湃，聽著古董音響播送出來的樂聲！來中山商圈走走吧，用美景、美食，讓旅人忘掉所有的迷惘和煩惱！

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(中時電子報)