日本針對外國遊客的觀光資訊服務網站「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE」12日開設東北網頁，用日、英、中文等8種語言，提供東北6縣（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島縣）的旅遊資訊。為了在災害發生時提供外國旅客最新資訊，還設了可用5種語言搜尋各國大使館網站的連結，讓人遺憾的是獨缺到日本東北旅遊人數最多的台灣。

明年日本將舉辦世界杯橄欖球賽及2020年東京奧運，日本政府想藉此大好的機會吸引更多海外觀光客到東北旅遊，並振興東北經濟，目標是明年東北6縣的外國住宿客達150萬人。JR東日本鐵路公司以及東北的自治體也準備在311東日本大震災10周年的2021年之前，推出大型觀光宣傳活動。

由東北觀光推進機構、東急、全日空、日本航空、東日本旅客鐵道、咕嘟媽咪(GURUNAVI)美食網站等6家贊助的東北觀光推進委員會在「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE」網站上推出東北網頁，希望更多外國遊客能到東北旅遊。

在「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE」的網頁中除觀光、餐飲、交通等旅遊資訊外，還很貼心地設了緊急情況時及災害發生時的各種資訊網站連結，例如，緊急情況時的聯絡窗口：救護車、火災、警察；搜尋提供外國人就醫的醫院；搜尋觀光資詢服務中心；發生自然災害時怎麼辦？；日本氣象廳等。

這次開設東北網頁還特別強調新設了搜尋大使館網站連結的功能，但在包括香港在內的逾150個國家中，竟然找不到台灣駐日使館的任何資訊，而光是中國大使館就有東京、新潟、大阪、札幌4個館處的連結。

據日本國土交通省東北運輸局今年3月5日發表的2018年東北6縣外國人住宿客數資料顯示，2018年1年造訪東北6縣的外國住宿客達121萬4,390人，創史上最高紀錄，與311大地震前的2010年相比成長了140%。

其中台灣較2017年成長了28%，達50萬6,140人、香港成長30%，占７万2,470人、タイ成長41%占６万2,720人。整體的排名也是台灣第1、大陸第2、南韓第3、香港第4、泰國第5、美國第6。

台灣到日本東北旅遊人數一直是數一數二，難道因政治因素故意漏掉台灣使館的資訊嗎？

(中時電子報)