中秋賞月趣，要到哪裡好？北市水利處說，視野開闊的河濱公園絕對是賞月的首選，河濱公園緊鄰市區，下午可以先規劃市區半日遊，或是直接到河濱公園運動、拍照、觀察濕地和玩水，晚上接著賞月，讓整個中秋賞月行程更豐富。

彩虹橋周邊「LOVE」裝置藝術很適合拍照。（圖取自台北旅遊網）

水利處表示，推薦親子組到「大佳河濱公園」賞月，中秋連假下午3-6時戲水區開放，小朋友可以在兒童戲水區玩水，或去大佳河濱共融式沙坑玩沙，沙坑上方有五星級的遮陽棚，不用擔心「秋老虎」會曬傷，而且有機會在傍晚時欣賞到霞光萬丈的美景，這裡不遠處便是橫跨基隆河的大直橋，橋上的燈光倒映在河面，伴著河畔晚風，一家人在月光下吃月餅和剝柚子，更添佳節氛圍。

中秋節連假 北市河濱賞月地點大推薦。（圖取自台北旅遊網）

喜歡拍照打卡的民眾，水利處則推薦「成美河濱公園」彩虹橋周邊，這裡有情人座椅和「LOVE」裝置藝術，再加上燈光炫爛的彩虹橋。另「古亭河濱公園」也是熱門的打卡點，這裡有大型的愛心裝置藝術，很適合拍照留念，值得一提的是，這兩個河濱公園附近都有夜市，賞月不想吃月餅，那就到附近的夜市打打牙祭，滿足味蕾。

美堤河濱百日草花開約2成。（圖取自台北旅遊網）

喜歡在大直商圈逛街的朋友，可就近到「美堤河濱公園」賞月，水利處在美堤河濱壘球場旁，營造近4,000坪的花海，目前向日葵花海盛開約7成，百日草花海約盛開2成，園區內還有、大波斯菊和萬壽菊，花叢間設有可愛的造型小雞，很吸睛。美堤河濱公園的視野相當遼闊，可遠眺101大樓，還能看到松山機場的飛機起降，是中秋連假期間休閒、野餐的好去處。

社子島的島頭公園視野遼闊，是不可錯過的賞月好地點。（圖取自台北旅遊網）

針對關注生態濕地的朋友，水利處則推薦到「社子島島頭公園」賞月，下午時不妨拜訪臺北市難得的河岸濕地，這裡沿路都有生態解說牌，可以實地認識社子島濕地的動植物，也可選擇騎乘腳踏車，社子島自行車道環島全長約9公里，騎程約50分鐘即可環島一圈，而社子島的島頭公園，不同的方向可欣賞觀音山或大屯山，或遠眺關渡大橋和關渡宮。

入夜後壯觀的關渡大橋，串聯成一路美麗的風景。（圖取自台北旅遊網）

「關渡水岸公園」也很適合賞月，午后、黃昏、夜晚，也各有許多不同的樣貌與景緻，從淡水河的沿岸風光，到八里觀音山的黃昏美景，還有壯觀的關渡大橋，串聯成一路美麗的風景，而停滿船隻的關渡碼頭，更是北市少見的獨特美景。

停滿船隻的關渡碼頭，是北市少見的獨特美景。（圖取自台北旅遊網）

美堤河濱公園向日葵花海約開七成。（圖取自台北旅遊網）

台北河濱公園皆各有特色，到大稻埕碼頭賞完夕陽後，邊欣賞唐山帆船邊賞月，而鄰近動物園的木柵河濱公園也是賞月的好地點，歡迎民眾在中秋連假期間來河濱休憩、放鬆。

大佳河濱公園中秋連假下午3-6時戲水區開放，小朋友可以在兒童戲水區玩水，或去大佳河濱共融式沙坑玩沙。（圖取自台北旅遊網）

大佳河濱兒童戲水區

開放時段:9月份每週六日下午3-6時，中秋連假9月13日至9月15日 下午3-6時

(中時電子報)