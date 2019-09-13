@中國時報

中秋造反！國民黨前主席連戰等31位黨內同志昨登報籲團結，鴻海集團創辦人郭台銘立即打臉回敬，昨上午由幕僚宣布退黨，炮打國民黨被守舊、迂腐中常委把持，這群人視個人利益高於一切，下午火速派幕僚赴黨部退還黨證、榮譽狀、親筆簽名聲明，正式向國民黨開戰。

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統後，媒體黑韓消息不斷，日前新北造勢活動台上，韓直指「絕大多數都是拿黑錢的電視名嘴」，旺旺集團董事長蔡衍明日前透過影片質疑，黑韓名嘴是否拿錢說人壞話，盼名嘴摸著良心對天發誓以示清白。

鴻海集團創辦人郭台銘若參選2020，台灣指標公司昨公布民調，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘「三腳督」下，蔡獲31.7％支持、韓27％、郭23.2％，蔡韓差距4.7個百分點，郭則墊底。韓支持度有止跌現象，等郭柯合聲勢下跌，有空間操作棄保吸納票源。

南台灣音樂盛典「大港開唱」宣布明年停辦，卻引來政治戰火。綠營、側翼團體將矛頭指向高市府「查水表」，文化局則回應，不可能向民間公司查帳。高巿議員邱于軒爆料，大港領逾5000萬元補助，但財務分工不明、工讀生未投保，主辦的出日音樂與立委林昶佐關係密切，種種行為啟人疑竇。

@旺報

中美下個月於美國華府展開新一輪談判前，雙方互釋善意，在中方公布一份豁免清單，不再對16項美國商品加徵關稅後，美國也將下一輪關稅實施時間往後延15天，美國總統川普11日宣布，將原定計畫10月1日對華實施的新關稅生效時間延至10月15日。

中美談判達成協議前景似逐漸樂觀，美國總統川普日前開除了鷹派的國家安全顧問波頓（John Bolton），分析指出，這在一定程度上表明，在2020年大選來臨之際，川普想要採取更加溫和的立場，以獲得一些外交成果，波頓被川普開除，增加了中美達成協議的可能性。

出生自木匠世家的天津社會科學院輿情研究所院士王來華，是大陸著名的月餅模收藏家，20多年來已收藏5000多件，對他來說，這些月餅模反映出中國的月餅文化、歷史及社會變遷。

香港「反送中」持續延燒，逐步撕裂香港社會。當年台灣太陽花學運後，仇中意識在台灣年輕人中滋長，民進黨上台後變本加利，讓台灣陷入不敢承認自己是中國人的氛圍中。學者警示說，香港反送中背後或有深層社會矛盾，但因不知克制或社會大眾不站出來制止，已經演變成本質是「仇中」的抗爭，香港內部撕裂，又與大陸割裂，那麼香港要怎麼活？香港千萬別蹈太陽花學運覆轍。

@工商時報

歐洲央行（ECB）12日公布最新決策，一如市場預期祭出大寬鬆，宣布降息並重啟量化寬鬆（QE），以支撐貿易戰陰影下搖搖欲墜的歐元區經濟。

美國總統川普美東時間11日（周四）對中國大陸決定豁免美國部份商品加徵關稅表示歡迎，宣布美國已同意延後對價值2,500億美元中國商品加徵30％關稅時間延至10月15日，中國大陸也對採購美國農產品啟動詢價。美中即將啟動工作性會談，雙方在第13輪高層貿易談判前互相讓步，再一次扭轉市場悲觀情緒。

美國勞工部周四公布8月核心消費者物價指數（CPI）年增2.4％，創一年來最大增幅。專家認為美國調高包含民生用品在內的中國貨品關稅稅率後，讓其通膨率未來幾個月繼續加快上升，並將突破聯準會（Fed）2％目標。儘管如此，Fed下周仍會降息來支撐美國經濟成長。

行政院會12日通過廢止「印花稅法」，行政院將列為本會期優先法案，可望本會期完成三讀，實施85年「元老級」印花稅，明年起正式走入歷史。蘇揆強調，廢除印花稅全民皆受惠；財長蘇建榮表示，近三年地方每年平均約有113億元稅收，廢止後中央將全額補足。

(中時電子報)