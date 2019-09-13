炎熱酷夏，皮膚搔癢抓不停、好不了，中醫如何解決常見難纏的夏日皮膚問題？炎夏酷暑、汗流浹背，皮膚上的紅疹及斑塊癢得難受，狠狠搔抓雖然痛快，但卻會破皮、流血、化膿，傷口好不了，還留下難看的疤。

皮膚搔癢、反覆發作，是不少人夏天揮之不去的夢魘。早在兩千多年前，中醫古籍就記載了環境濕熱引發各種皮膚問題。

《黃帝內經．素問．生氣通天論》提到「汗出見濕，乃生痤疿」，意即長夏暑濕較重，如果出汗沒擦乾或直接洗冷水澡，濕氣滯留體內，就易產生痤瘡及痱子。

夏日濕熱多，加重皮膚問題

現代人整天關在冷氣房、愛吃冰喝冷飲、少運動、幾乎不流汗，讓身體的濕更排不出去，「皮膚問題也愈來愈多，」台北市立聯合醫院中醫針灸科主任楊素卿搖頭說。

以濕、熱及五臟六腑為經緯軸線，是中醫治療夏日皮膚病的特色。中醫認為，濕、熱是惡化皮膚病的主因，跟體質及環境有關。

濕是指腸胃功能差、消化不好，水分無法代謝出去，另外，體重過重的人也常體質偏濕。外在的濕則是指潮濕及黴菌感染。

熱則是熬夜、吃太多辛辣物，或本身有代謝問題如糖尿病、甲狀腺亢進，或更年期熱潮紅等體質偏熱性狀況。外熱則是指氣溫高，「或長時間待在高溫工作的環境如廚師，皮膚問題也不容易好，」師承專治皮膚病的中醫前輩朱士宗、執業中醫師林高士提到，中醫在止癢及預防皮膚病再發，尤其是夏天好發的濕疹、痱子及汗皰疹的效果不錯，但像癬菌類的皮膚問題如香港腳，中藥就沒有直接殺黴菌的西藥效果好。

此外，強化本身臟腑功能，讓水液*代謝順暢、不滯留體內，「皮膚病就能快點好且不易再發，」楊素卿提到中醫調理體質的好處。

從水液代謝過程來看，五臟各司其職，譬如心主血脈，如將領發號司令，將水液推動至全身；脾主濕，就像鐵路交通工程，可以把水液運輸代謝散布至各鄉鎮（全身）；腎主津液，負責水分蒸騰氣化，如同行政院長，決定哪些水液要用於全身，哪些要成為尿液排出；肺主皮毛，如各部會首長，掌管水道暢通；肝主疏泄，是地方父母官，負責水分環流與排出。

因此，冰冷飲料或食物吃太多，會傷害脾胃消化功能；或壓力大造成肝系統功能受阻，就會阻礙水分排出，引起皮膚搔癢、反覆發作。

一個國中男孩手心腳掌布滿密密麻麻的水泡，經中醫診斷，是稱為「螞蟻窩」的汗皰疹，多年來反覆發作治不好，「孩子本身性格緊張，但父母對課業要求也多，給他更多壓力，」彰化基督教醫院中醫部主治醫師李舒晴發現，男孩是因為考試及父母過度期待，壓力太大造成皮膚病難以痊癒，因此透過聊天並鼓勵他藉由打球、運動紓壓；同時也請父母別給孩子太大壓力，雙管齊下，半年後，男孩的汗皰疹就獲得控制。

中醫對付皮膚病除了吃藥，還可以用外敷、洗浴、針灸等，方法多樣。（圖片來源：pixabay）

清熱、利濕、解毒，趕走濕熱

對付濕熱困擾，中醫會視病況使用清熱、解毒或利濕藥物解決。

清熱解毒藥物多為草藥類，如銀花、連翹、蒲公英、板藍根。利濕則以澤瀉、六一散、淡竹葉或車前子為主。如果發現皮膚抓到發紅，可能與血熱有關，「這時會開生地、丹皮、黃芩、澤蘭等涼血藥物，」林高士分享經驗說，他常用中藥過敏煎來改善皮膚搔癢，效果不錯，服藥約5～7天後就能見效。

另外，調整臟腑功能、扶正祛邪，也是中醫治療皮膚病的強項。

譬如壓力造成皮膚病，可用疏肝理氣的藥物如柴胡、香附、薄荷等，配合調養肝陰、肝血的中藥如當歸、白芍等，藉由調整肝的疏泄功能，使氣機調暢，李舒晴說。

特別的是，中醫對付皮膚病除了吃藥，還可以用外敷、洗浴、針灸等，方法多樣。

外敷草藥在民間使用廣泛。譬如常用於皮膚搔癢及濕疹的虎耳草，形似荷葉，能清熱涼血解毒，近代文學家沈從文特別喜歡，不但擺放在自家客廳瓷盤當作裝飾，在經典名著《邊城》藉由女主角翠翠的夢境中出現多次，象徵少女對堅貞愛情的渴望。

自製膏藥外敷治病，則是清代名醫吳師機體恤窮苦百姓的善念。他在《理瀹駢文》中詳述多種包括敷、熏、熨、擦、洗、浸等近20種外治法，除了皮膚病，還可用來治療喉嚨痛等各種問題，簡便價廉且可避免內服藥可能引起的副作用。

「吃藥配合外洗法，效果較快，」李舒晴常建議經常感覺搔癢的患者使用外洗方止癢，是相當好用的輔助療法。

＊註：水液｜中醫稱為津液，泛指身體正常的體液包括血液、胃液、唾液、眼淚、鼻涕、汗液及尿液，以及人體必需的水分及有用物質等，可化生血液，滋養臟腑、骨髓，潤澤皮膚。

中醫師李舒晴 濕敷止癢方

藥材：蛇床子5錢、黃柏4錢、苦參5錢、白鮮皮5錢、荊芥4錢

做法：藥材加水800~1000cc煮滾，轉小火續煮20分鐘即可。待藥液變涼，用乾淨紗布浸濕，敷在患處5∼10分鐘後，用清水拍洗乾淨。藥液可冷藏，使用前加熱至室溫。

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(中時電子報)