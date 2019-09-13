位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，目前顯示模擬路徑「不確定性」相當高。（圖／三立準氣象·老大洩天機）

今是中秋節連假首日，氣象專家吳德榮表示，中秋節是「秋老虎」天氣型態，白天熱、紫外線強，全台高溫上看36度，今晚多為晴時多雲，大台北、東北部雲量略增；目前在菲律賓東方海面的熱帶低壓，若生成將為第16號颱風「琵琶」，不過目前各國預測路徑不確定性仍高。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今是中秋節為「秋老虎」的天氣型態，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強；今天晚上各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星飄雨的機率。今北部25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部23至35度。

他表示，明至下周一(14至16日)水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣，北台灣氣溫略降。下周二至周四(17至19日)天氣，得視「熱帶系統」的動向而定，需持續觀察。

吳德榮說，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓TD21」在菲律賓東方海面，因在「季風低壓」環流內，有二、三個渦漩在競爭水氣，延緩了「熱帶低壓」的發展，何時才會被命名？必須再等等。

另歐洲模式(ECMWF)路徑模擬顯示，「熱帶系統」在菲律賓東方海面，因「季風低壓」環流的導引而呈現不規則運動，下周二、三後，約有半數的模擬路徑轉向，遙指台灣方向前進，另一半則遠離台灣，顯示模擬路徑的「不確定性」很高。

中央氣象局表示，「熱帶低壓TD21」目前的中心位置在北緯18.5度，東經133.5度，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。現距離台灣仍遙遠。

(中時電子報)