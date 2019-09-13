庭萱最近收到員工健檢報告，35歲的她，肺活量竟是45歲女性的平均數值，一問之下才發現，辦公室內許多同事的肺活量都比實際年紀高出10、20歲，肺活量這麼差，對身體有什麼影響？

說到肺活量，許多人第一時間想到的是影響運動和歌唱表現，平常沒什麼感覺，但是當健檢發現肺活量結果大不如預期，才會開始擔心：肺活量差，是不是肺功能有問題？

「肺活量是肺功能的重要指標之一，」台大醫院胸腔內科主治醫師郭炳宏指出，「吐氣肺活量」是指吸飽氣後，用力吐氣時所吐出的空氣量。肺活量可能因性別、年齡、身高等而有差異。

肺活量＋殘餘容積＝全肺容積

不過，肺部還是會有一部分氣體無法全部吐乾淨，所以吐出來的「肺活量」加上沒有吐乾淨的「殘餘容積」，才是整個肺部的「全肺容積」。然而，健檢通常只會執行簡易型的肺量計測試，報告不會包含全肺容積的數值。

理論上，從肺活量可以推測全肺容積是否正常，據此判斷是否罹患肺病，假使出現「侷限型肺病」或「阻塞型肺病」，都可能導致全肺容積和肺活量減少，其中又以侷限型肺病的表現最直接。

侷限型肺病：典型例子是肺纖維化，俗稱「菜瓜布肺」，因肺部組織硬化無法擴張，導致肺部容積（肺活量與全肺容積）減小；另一大類跟呼吸肌肉或胸壁疾病有關，例如「漸凍人」與「重症肌無力」患者的呼吸肌肉可能會受影響，導致肺活量下降。侷限型肺病還包含氣胸、嚴重肺炎、肋膜積水等，都會使肺部容積減少，且肺部侷限愈嚴重，肺活量愈少。

阻塞型肺病：像是氣喘及慢性阻塞性肺病。不過，阻塞型肺病的患者有時全肺容積不僅正常、甚至還會增加，隨著疾病在不同階段與病患吐氣時間的差異，阻塞性肺病的肺活量也可能正常、減少、甚至增加。因此，臨床上阻塞型肺病的嚴重度並不是根據肺活量來評估，更常看的是吐氣的「一秒量」（FEV1）。

郭炳宏解釋，阻塞性肺病的患者吐氣時的呼吸道氣流受阻，此時觀察第一秒鐘能夠快速吐出的氣體量（即所謂的「一秒量」），更能代表阻塞型肺病的嚴重度。

上班族久坐、缺乏運動也會造成肺活量不佳。（圖片來源：pixabay）

「一般民眾對肺活量常有誤解，認為肺活量數值為正常，肺功能就無大礙。但在不同肺部情況下，特別是阻塞型肺病，這個論點在醫學上不一定正確，」郭炳宏再次強調。不管是「侷限型肺病」或「阻塞型肺病」，肺活量的下降都是不好的預兆，應該進一步尋求專業評估。

測試方法、久坐習慣等，讓肺活量變差

現代人普遍肺活量都不好嗎？

郭炳宏認為，從台灣健康檢查的研究資料來看，現代健康人的肺活量並沒有比2、30年前差，反倒是10幾歲的年輕族群肺活量還有增加趨勢。

如果肺活量不理想，但沒有呼吸系統症狀，且相關影像及理學檢查都沒有異狀，郭炳宏認為不必太緊張，「最常見的原因是民眾不太會吹肺功能，因為它不是在正常生理狀況下的呼吸型態，所以結果容易有誤差。」

測試方式不太友善

現在最普遍的肺活量檢測是吸飽氣後，馬上用力對著吹管吐氣，且一般建議至少要吹足6秒以上。但實際上很多人吹不到6秒，導致肺活量測試結果不正常。這種情況更常見於沒有規則運動習慣的人，因為這樣的測試方式需要非常快速用力吐氣，沒有運動習慣的人，吐氣肌肉功能也可能沒這麼好。

因此，肺功能不只看肺活量，還要看一秒量、一秒率、吐氣流速等其他參數，來整體評估病人的肺功能是不是正常。

久坐、缺乏運動

上班族久坐，運動量不足，也可能使肺活量稍差。林口長庚醫院復健科主治醫師王思恒表示，現代人容易駝背、壓迫肺部，或者缺乏強度較高的運動，導致橫膈膜肌肉不習慣大力運動，吐出的氣體也就不如預期，但通常還不到病態程度。

如果遵循技術員指導，吹的方式也正確，數值仍不理想，建議還是要找專業醫師確診，「肺活量是一個指標，雖然不是非常靈敏，至少是非侵入性檢查，也可以讓醫師或病患對某些疾病有早期懷疑，尤其是侷限型肺病，再進一步用其他診斷工具確診，例如肌肉神經檢查或者電腦斷層影響判讀，」郭炳宏說。

有研究指出，人類在1小時之內約有3～4次不自覺的深呼吸，就是在幫胸廓拉筋，打開胸腔。（圖片來源：pixabay）

擴胸、深呼吸 幫助提升肺活量

在沒有疾病的狀態下，肺活量稍差對身體的影響不大，一般人也不易察覺，但適度提升肺活量還是有益健康，也能提升運動的耐受性。

王思恆表示，一般人日常生活中大約只使用2～3成的肺活量，即使相當劇烈的運動，頂多也使用7～8成的肺活量，運動終止通常是因為肌肉痠或心臟輸出不了更多血液，只能被迫停止運動，此時肺活量其實還剩不少。因此，除非從事競技運動，肺活量的大小對運動表現並不明顯。

雖然肺活量不會直接影響運動表現，但肺活量好，通常換氣量也會好，更能應付劇烈運動時最高約20倍的換氣量，間接提升運動耐受性。郭炳宏解釋，運動時大量換氣，能加速二氧化碳排出，不易乳酸中毒、中斷運動。

提升肺活量則除了治療侷限型或阻塞型肺病外，還要搭配肺部復建。即使沒有疾病，也鼓勵多運動、加強上臂肌力、進行擴胸運動，平常多做深呼吸，對於保持肺部組織、呼吸系統、及胸壁彈性都有幫助，同時避免抽菸及前往空汙嚴重的地方。

王思恆也強調，胸腔和四肢關節一樣需要經常固定伸展，曾有研究指出，人類在1小時之內約有3～4次不自覺的深呼吸，就是在幫胸廓拉筋，打開胸腔；建議坐半小時就該起身活動一下，擴胸同時深呼吸，無論採胸腔或腹式呼吸，對於肺活量都有幫助。

1分鐘醫學教室

肺臟最重要的生理功能是進行氣體交換，讓氧氣進入，二氧化碳排出。肺功能異常可導致氧氣不足、二氧化碳累積，人體無法進行新陳代謝，甚至可能造成呼吸衰竭、腦組織缺氧，留下永久傷害。

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(中時電子報)