鴻海創辦人郭台銘以「迂腐的政黨」為由，宣布退出國民黨，但郭卻還沒宣布是否要參選，顯示郭台銘內心還是有在猶疑。對此，有外媒看不下去，表示郭台銘的確輸了初選，那就要願賭服輸，痛批郭是「脫黨都敗，參選有鬼」！

郭台銘昨日委由幕僚蔡沁瑜，口述退黨聲明，正式退出國民黨。不過，郭雖然退黨，但對是否參選一事，依舊三緘其口，如郭決定參選，最晚17日就要做決定，因為這一天是申請成為被連署人的最後一天，同時也須公布副手人選。

不過，港媒《中評網》不看好郭的參選，因為翻開台灣大選歷史，凡脫黨參選者，最終都是以失敗收場，如1996年的林郝配、陳王配，2000年的宋張配，沒有例外。且郭台銘本就輸了初選，現如此大動作退黨參選，不就坐實藍綠人士批評的輸不起？

既然歷史上沒有脫黨參選者選上總統的事蹟，這次有人硬要參選，也不過是在歷史上增添同一筆而已。但郭就是不信邪，且郭柯合成事不足，敗事有餘，這樣分化藍營，只會讓藍營更團結，更讓郭台銘陷入四面楚歌危機罷了。

(中時電子報)