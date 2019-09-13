網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統候選人韓國瑜，8日新北市三重造勢，湧入35萬支持者。民眾刊出當日自己搭高鐵與韓巧遇合影，大呼韓本人低調又親民，還主動對自己伸手問候。該民眾驚見韓身旁出現一位典雅端莊女子，結果正是韓妻李佳芬！民眾自責：「我的眼睛是脫窗了嗎？」懊惱沒當場向李加油打氣。

民眾在臉書社團「韓家軍」發表《在高鐵上遇到韓國瑜》一文，寫道9月8日自己著國旗衣與韓國瑜圖樣帽，準備趕搭台北往雲林末班高鐵。不要打開車廂，驚見川著白襯衫的韓國瑜！他同樣結束造是準備回程。他認出自己是韓粉，主動伸出手並輕聲問候；民眾則雀躍得腦袋一片空白，大呼韓本人真低調、親民又隨和。

發文民眾進一步表示：「我再定睛一看時，剛剛覺得坐在韓市長身旁有一個端莊典雅的女性，不知是韓市長的親戚或朋友，結果竟然是韓市長夫人佳芬姐，我的眼睛是脫窗了嗎？竟沒有馬上認出來，也沒有幫佳芬姐加油打氣，覺得很懊惱呢！佳芬姐，原諒我對您有些失禮，抱歉！」

不僅如此，韓國瑜夫婦雲林站下車後，隨即被支持者簇擁，他們對合照有求必應、態度溫暖，該民眾看在眼裡感動在心，大讚：「經過這次和韓國瑜市長的偶遇，讓我深深的感到我挺對人了，也使我更加深挺韓的決心，絕對要力挺韓市長進總統府，不達目的絕不罷休。」

(中時電子報)