美國官員週四稱，已提醒海灣盟國在其5G移動基礎設施中使用華為技術可能會存在安全風險。

據路透社報導，美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)主席阿吉特•帕伊(Ajit Pai)上周訪問沙烏地阿拉伯、阿聯酋和巴林時提出了華為存在的安全問題，這些國家目前都在使用華為的設備。

美國國務院網路國際通訊與資訊政策副助理國務卿羅伯特•斯特雷耶（Robert Strayer）與帕伊一同訪問了這些國家。他週四表示：“美國（與海灣國家）分享了確保5G技術安全的重要性，以及應用基於風險的安全原則的重要性。”

他還在一次電話簡報會上對記者說：“我們認為，當你應用基於安全的框架時，最終會將華為排除在5G部署之外。”

美國政府一直警告盟友不要使用華為設備，稱其存在安全風險，會應中國政府的要求在其設備中留有“後門”。華為方面一再否認美國的指控。中國外交部也多次稱反對美國對華為的打壓。

美國在阿聯酋、卡塔爾等海灣國家均有軍事基地，美國也計畫在沙特增加軍事部署。巴林則是美國海軍第五艦隊司令部所在地。美國第五艦隊利用在巴林的海軍基地對包括在伊朗附近在內的重要航道進行巡邏。

巴林電信部長卡瑪律•艾哈邁德(Kamal bin Ahmed Mohammed)今年3月對路透社表示，華為已經達到了巴林的標準，對此並不擔心。

沙特和阿聯酋官員尚未作出回應。一位知情人士告訴路透社，阿聯酋人相信他們能夠控制風險。

沙特、阿聯酋和巴林也在使用其它公司的5G設備，帕伊說，這表明華為並不是希望率先推出5G的國家的唯一選擇。

(中時 )