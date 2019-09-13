國道南下塞爆。（圖/高公局）

今是中秋節連假首日，國道南下一早出現大量車流，包括國5南港系統至坪林、國1湖口至竹北、國3三鶯至鶯歌系統等3大地雷路段紫爆，時速僅10幾公里，民眾叫苦連天。

中秋節3天連假今天開始，高公局預估國道雙向總延車公里為120百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，其中又以南向交通量最大量，達68百萬車公里，為平日的1.6倍。該局並列出五大地雷路段，包括國1的楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3的土城至關西、快官至霧峰，以及國5的南港系統至坪林，呼籲民眾錯開壅塞路段，改走替代道路。

但今天一大早，國5南港系統至坪林即大塞車，不時紫爆，時速在20公里以下，一直到實施高承載管制後，時速提升至40公里左右，上午8時許，南港系統至頭城，更是紅通通一片，時速僅30幾公里；

此外，國1中壢至湖口服務區上午8點多即為紅色警戒，時速不到40公里，湖口至竹北更是紫爆，時速在10幾公里、國3三鶯至鶯歌系統也紫爆，時速在20公里以下，甚至15公里。

高公局表示，今7時至12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

(中時電子報)