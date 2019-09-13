批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網站）

韓國瑜三重大造勢後，2020年總統大選的最新民調出爐！不論是藍綠對決，或是三方對戰，國民黨總統參選人韓國瑜不僅輸給總統蔡英文，還落後鴻海創辦人郭台銘，但網友一看民調機構整個大驚，這民調竟是中時的民調！直言太震撼了！

據《旺旺中時》艾普羅民調，如果是韓國瑜對上蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％，雙方差距12.4個百分點。

若郭台銘退出國民黨、未與柯文哲合作的情況下，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三腳督的情況下，蔡英文支持度為29.8％，郭台銘為24.3％，韓國瑜為22.8％。反之，郭台銘退出國民黨且與柯文哲合作、而由郭台銘出馬競選，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三人支持度分別為蔡英文29.1％、郭台銘25.9％、韓國瑜22.8％。

不過，由於這民調是由中時集團做出來的民調，批踢踢網友大震撼！紛紛表示，「這太詭異了」、「這不是孫先生，我不信」、「果凍好猛！開始想幫果凍加油了」、「今天中時是不是故意放出來」、「這不是中時，這不是中時」、「中時造反了啊」、「太過震撼」、「中時民調本來就真的啊！只是看他們要不要拿出來而已 」！

(中時電子報)