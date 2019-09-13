鴻海集團創辦人郭台銘，昨日（12）發表退黨聲明，正式退出國民黨，並對國民黨重砲抨擊。媒體人黃暐瀚直言，黨並無對不起郭，反倒郭做出各種引人非議、實質傷害到黨的事，這種「恐怖情人」行徑，只會讓韓粉更堅定。
黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，郭台銘跟台北市長柯文哲種種動作，任何一位黨員做都惹人非議，這已經實質傷害到國民黨了，黨卻也沒對郭祭出黨紀。
黃暐瀚更痛批，郭台銘為什麼不懂何謂「民主機制」？第一，郭初選沒過卻要跳出來，違背當初承諾，怎麼毫無解釋？第二，郭傷害到黨，黨並無祭出黨紀，為何還要如此謾罵黨？難道被他罵的這些人，4月17日沒歡迎他加入國民黨嗎？
不僅如此，黃暐瀚直言：「這4個多月以來，到底發生了什麼事情？所以『恐怖情人』，4月跳進來、9月跳出去不到半年，對國民黨來講其實是很傷的！」黃也指出，還好離選舉還有4個月，可以再盤整，國民黨支持者都在看這個局會怎麼做；盤整之後，說不定還可以再獲利了結，因為郭台銘的行為，已讓支持者僅存的依戀、同情盡失，更堅定支持韓國瑜。
(中時電子報)
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