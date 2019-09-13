《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日爆料，上季在BIG3聯盟獲選MVP的喬強生，將跟活塞達成1年部分保障合約，為了替他騰出球員名額，活塞決定撕毀跟比斯利的簽約協議，也讓比斯利成為這次喬強生重返NBA的「犧牲品」！

喬強生上次打NBA是在2017-18年球季，當時他待過爵士與火箭，沒想到去年夏天乏人問津，讓他只好選擇前往BIG3聯盟打球，一舉幫助Triplets摘冠，他更獲選MVP，也讓NBA重新注意到這名38歲老將，讓他順利重返NBA。

但令人意外的是，先前傳出已跟活塞簽約的比斯利，雙方只是達成加盟協議，《底特律自由報》記者艾利斯報導，活塞雖然可以簽下比斯利，因為各隊可帶20名球員開啟季前訓練營，不過比斯利不太可能答應這種毫無保障的協議。

畢竟比斯利還需接受NBA禁賽5場處分，原因是違反聯盟禁藥規定，如今恐怕面臨暫時找不到NBA新東家窘境，或許可能等到大陸CBA開打，他再等待機會加盟CBA球隊，上季他曾短暫加盟廣東隊，且幫廣東隊拿下CBA總冠軍。

(中時電子報)