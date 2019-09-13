中秋烤肉也要吃健康！烤肉時常會搭配的萵苣生菜也能在家自己種，萵苣因生長快速且耐病蟲害，民眾只要利用家中屋頂或陽台就能輕鬆簡單種出新鮮蔬菜，食讓烤肉更增添趣味！
萵苣除了有清爽的口感外，還富含維生素C及多種礦物質，能保持新陳代謝順暢，經常作為烤肉配菜使用，種植約1-2個月即可採收。除了萵苣外，增加口感及香氣的青蔥與醃肉使用的迷迭香等，都可以栽種於屋頂或陽台等至少半日照的通風空間。建議也可選種市場少見的特殊品種如紅色的皺葉萵苣，為餐桌增添天然繽紛色彩!
參與可食地景多年的新店博覽天下梵谷特區，利用社區種植的迷迭香醃製肉品，為烤肉增添香氣，再搭配鮮採蔬菜，新鮮又爽口。而趁著摘採備菜時，許多社區小朋友看到自己種的香草蔬菜搖身一變成烤肉食材，連平日挑食不愛蔬菜的小朋友也吃得津津有味。
種菜不一定要大面積空間，新北市向社區鄰里推廣可食地景，即是推廣於屋頂、陽台或開放區域閒置空間，打造自家食材庫，隨手摘即可食，同時也能綠美化生活空間；民眾若想體驗居家種菜，不妨可到各地的種子菜苗行或農會供銷部，購買菜苗及相關種植資材。
(中時電子報)
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