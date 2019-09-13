香港01今天報導，香港大學學生會署理會長黃程鋒已提辭呈，辭去校內有關職務。黃稱於8月30日曾被白衣人藤條鞭打，為了家人及自身安全，他已離開香港，更說這是一趟「單程旅行」（one-way trip）。他直言，不能原諒自己在這段關鍵日子離港，更形容這是他一生的恥辱，但事件發生後，他及其家人面臨極大壓力及困擾，期望學生會能原諒及接受他的呈辭。

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩說，港大學生會評議會已收到黃的辭職信，將於14日召開會議討論，是否接納其呈辭。

據報導，黃程鋒在信中提及，在8月30日凌晨零時左右，他在灣仔修頓場館表演後，曾於軒尼詩道的巴士站候車，惟一名身高約1.75米、戴上口罩的白衣男子突然從後出現，並利用兩條被綁在一起的藤條，揮向他的頸部及左肩。

後來他用右手擋著攻擊，該名男子立即逃跑。他表示，仍今仍能感受被鞭打的痛楚，左腕亦出現傷痕。

黃程鋒認為，這是經計畫的襲擊，絕非個別事件或巧合。在事件發生的24小時內，民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平也被襲；同時，連同前港大學生會會長孫曉嵐，更有28名示威者被拘捕。

他指出，經過連月示威，僅將香港推向「警察國家」（police state），並未有為學生或示威者負責或帶來希望，甚至要他們滅聲。

黃程鋒說，雖然每日都期望可回港，但因應自己在校內身分，為了家人及自身安全，他只能選擇離開，又說這是一個艱難的決定。他表示，不能原諒自己在這段關鍵的日子中離港。他又指，每當看到香港的新聞及片段時，都令他很難受；又說現時離港是他「一生的恥辱」（lifelong shame）。他希望，學生會能原諒及接受他的呈辭。

他說，雖然他已離開香港，但這場運動並未結束，他在海外仍會利用一切努力為香港抗爭。

(中時 )